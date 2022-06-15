HAMPSHIRE HIGH
12th Grade
4.0: Leticia Arellano, Micah Banks, Seth Billmeyer, Grace Bond, Tessa Braithwaite, Hunter Campbell, Madison Corbin, Meadow Edgecomb, Hailey Evans, Michael Gilman Jr., Cailin Goad, Miranda Haines, Alex Hott, Colin Hott, Brooke Kelly, Taylor Kirk, Kaelyn Knight, Mary Kurchock, Cameron Lavinder, Megan Ludwick, Kera Mason, Madison Mathias, Lauren McKenery, Naomi McKinney, Elijah McMillion, Tyler Milliken, Chasity Mongold, Cohen Mowery, Virginia Nazelrod, Lindsay Nelson, Cynthia Shaffer, Hunter Shaffer, Gentry Shockey, Callie Simmons, Alexander Smith, Emilia Smith, Alyssa Spaid, Curtis Twigg, Alexa VanMeter, Blaize Voit, Stephanie Wolford
3.5: Alliyah Abrell, David Alkire, Miles Barnes, Pierce Cartwright, Gabrielle Clower, Kiari Davis, Emily Dawson, Samantha Dawson, Camryn Downs, Alexis Hawkins, Amelia Hicks, Colton Kesner, Keirstin Kidwell, Alexandrea Kile, Triston Kyle, McKenzie Ludwick, Joseph Mack, Hannah McKenzie, Grayce Montgomery, Jaina Mullan, Sharon Patterson, Alec Pulliam, Emma Ramsey, Parker Richardson, Megan Saltzmann, Erowyn Shaffer, Triston Timbrook, Brianna Traylor, Brian Vagenos, Emily Wilkins
3.0: Edward Blomquist, Alissa Corbin, Jocelyn Dixon, Daylon Dockery, Stephanie Dunham, Austin Eglinger, Jacob Finzel, Gabriel Hamm, Kaitlyn Hartman, Zachary Hill, Connor Hott, Robert Hulver, Payton Kidwell, Hunter Lear, Erica Lemasters, Hunter McManaway, John Miller, Tyler Miller, Madison Opicka, Gage Powers, Summer Ritchie, Layla Shingleton, Lia Wehland, Hannah White
11th Grade
4.0: Rose Agnew, Hannah Ault, Olivia Barnes, Ethan Berryman, Erin Blaylock, Emalee Bradley, Danielle Buckler, Tavis Buckley, Ethan Burkett, Anna Christophel, Elleigh Coleman, Tren Crane, Samantha Cudlipp, Daisy Dalrymple, Peyton Duncan, Elliot Ferguson, Tayzlie Fox, Justin Frazer, Mackenzie Gunther, Tawny Haines, Abigail Hall, Grant Hicks, Isaiah Hott, Hannah Largent, Hanna Lee, Josiah Lester, Ryleigh Lewis, Trinity Martin, Noah Matko, Abigail McBride, Alanna McDuffie, Jonathan Moreland, Lindsey Musselman, Caitlyn Myers, Madison Neff, Kaylynn Paugh, Natasha Poling, Elizabeth Pryor, Robert Quick, Ryan Quick, Levi Richman, Reagan Rowzee, Leah Sell, Carisma Shanholtz, Easton Shanholtz, Isis Shauf, Nathan Sion II, Ashlie Smith, Mya Stinnette, Victoria Swisher, Madison Terrazas, Aubree Walden, Matthew Welk, Teagan Werner
3.5: Olivia Butler, Madyson Catlett, Keyara Combs, Kaitlyn Dice, Eli Embrey, Jonathan Eylicio, Julia Forrester, Ashton Haslacker, Mikayla Hawley, Hayden Hibbs, Mason Hott, William Kerns, Emily Leatherman, Audrey Linaburg, Nathan Mallery, Kaylynn McKee, Canyon Nichols, Brady Pyles, Anthony Ratliff, Lindsey Rinker, Kaitlyn Shockey, Alexandria Spencer, Dominic Strawn, Christian Thorne, Savannah Voit, Gracie Wright
3.0: Kassidy Baxter, Erika Blaylock, Carli Bowman, Matthew Burkhart, Julianna Cannon, Salena Carson, Melodee Corbin, Braylon Davis, Timothy Davis, Ashanti Hodo, Riley Jones-Bean, Natalie Kerns, Cadence Largent, Jasmine Lease, Douglas Macarthur III, Dylan Miller, Briauna Parsons, Case Parsons, Ayden Polhamus, Damien Scollick, Claire White, Ryan White, Karli Wilt
10th Grade
4.0: Emily Arellano, Xander Ashworth, Chase Burton, Gabrielle Burton, Case Cartwright, McKenna Cook, Nicholas Cook, Caden Davis, Dominick Digruttolo, Jacob Fairman, Kendall Fishel, Melanie Good, Jordan Gray, Evie Groves, Angelica Hahn, Jocelyn Hartman, Austin Heavner, Vanessa Hicks, Austin Hines, Hailee Jenkins, Wyatt Jenkins, Jaden Kerns, Noah Lipps, Haley Ludwick, Ariahuna Montgomery, Ambrielle Odom, Elisha Roksandich, Carlina Sardo, Mackenzie Shaffer, Wade Shreve, Connor Simmons, Mackenzie Smith, Dakota Strawderman, Brayden Stump, Laney Tierney, Taylor Treadway, Ryleigh Underwood, Eliza VanMeter, Kierra Westfall, Nicholas Williams, Adam Wilson II, Emma Wrye
3.5: Peyton Asbury, Zander Ashton, Isabella Bittinger, Kierston Blankenship, Isabella Blomquist, Joseph Charlton, Mariaelena Chavez-Trejo, Mulledy Cook, Amarie Corbin, Tyla Crane, Camden Duncan, Katilynn Fee, Jenson Fields, Dylan Graham, Ashlyn Holliday, Zachary Jeffreys, Kiersten King, Gavin Kline, Daniella Knight, Leanna Lewis, Abigayle McKee, Zander Robinson, Abagayle Roy, Jackson Savage, Paige Smith, Hayden Snyder, Jasmine Stancliff, Abigail VanMeter, Alexis Williams, Amelia Wilson, Joselyn Woodson
3.0: Cody Baber, Brennen Brinker, Braxton Burke, Jessica Chavez, Milleny Cotto-Santos, Anna Dovel, Mason Haslacker, Justin Hott, Kaylee Keith, Garrett McDermeit, Logan Moreland, Karley Mothershead, Taylor Powers, Desiree Ratliff, Mathew Reed, Faith Sanger, Dylan Streisel, Savannah Warren
9th Grade
4.0: Tanner Ansel, Hannah Barclay, Olivia Baxter, Sofia Brake, Addyson Brill, Kalli Carpenter, Lynnea Clark, Emma Davidson, Casey Devlin, Jaleigh Dixon, Jacob Dove, Ryan Feidler, Cloe Griffin, Kaylie Hall, Hayden Haslacker, Colleen Hott, Rachel Hott, Jenna Hyson, Summer Hyson, Giovanna Matthews, Kora McBride, Delaney McNelis, Bruce Mercer, Morgan Michael, Ayla Miller, Lydia Moreland, Reese Morris, McKeenzie Nelson, Kaedyn Phares, Serenity Pitcock, Luke Poore, Sarah Pownell, Carter Pyles, Chase Rexrode, Bailey Saville, Christopher Sine, Natalie Sions, Madison Skelley, Bodie Stankwich, Lane Suddath, Trenton Timbrook, Angelica Vasquez, Eric Welk, Thalia Williams, Randijo Wolford, Shane Woodworth
3.5: Khloe Anderson, Ashton Arbogast, Eleanore Armstrong, Linsey Barnes, Jayden Belford, Kyell Bitzer-Sample, Olivia Bohrer, Alexa Carr, Jayla Cayabyab, Megan Corbin, Trinity Davis, Alexis Dockery, Gabriella Gonzales, Caitlyn Hill, Zane Hines, Isabella Hochard, Jalyn Jewell, Jayden Jewell, Annabelle Keckley, Cora Kirk, Nevaeh Litchfield, Molly McVicker, Zondra Miller, Liam Nichols, Colton Reckline, Bryson Richardson, Sasha Rohr, Emily See, Emily Shumaker, Destinee Straughan, Leah Strawn, Justin Walker, Lee Warfield
3.0: Caden Arnott, Braxton Billmeyer, Emma Blau, Bailey Burdine, Shelby Burrows, Nevaeh Church, Jacob Colvin, Madison Combs, Emma Custer, Lyniah Davis, Hannah Elliott, Sadie Elliott, Cyrus Evans, Catelynn Flanagan, Dylan Friend, Addisyn Gamber, Vincent Greear, Zoe Haines, Reid Harpring, Richard Hudson Jr., Sarah Levin, Adrian Litchfield, James Monroe, Cannon Mowery, Caleb Myers, Tyler Nieberlein, Landon Owens, Karen Paniagua, Delaney Rickard, Angel Rosales-Barajas, Brianna Schmidt, Averie Shanholtz, Camille Simmons, Jalyssa Smith, Harley Sullivan, Leeann Summers, Alyssa Swick, Ace Thompson, Sean Turner, Ethan Vagenos, Ethan VanMeter, Paige Voit
CAPON BRIDGE MIDDLE
8th Grade
4.0: Maggie Brake, Parker Charlton, Hannah Haines, Hisely Keiter, Leo Kidwell, Bailey Nichols, Denny Werner
3.5: Talan Beall, Marissa Butler, Miranda Butler, Judson Eversole, Summer Giffin, Hailey Hirsch, Andrew Loy Thorne
3.0: Lillian Blau, Ava Call, Athena Clowser, Jaylyn Comer, Kadence Dizerega, Owen Fishel, Ryleigh Frazier, Ellie Hill, Chloee Hott, Jolie Jenkins, Trent Keiter, Della Knight, Rebecca Lockhart, Alyssa Pultz, Nicole Ritter, Natalie Smith, Trisha Smith, Cayden Thorne, Morgan Welty
7th Grade
4.0: Kylie Andrew, Madison Campbell, Myleigh Carver, Sarah Cates, Haleigh Holliday, Jacob Jeffreys, Karleigh Nichols, Madalynn Stephens, Makenzie Swisher, Laila Williams
3.5: Shylnn Bailey, Robert Buckler, Madison Cardamone, Rachel Chapman, Aubrey Custer, Jackson Dice, Juelean Dixon, Carla Eyler, Trevor Fry, Paige Gunther, Summer Haines, Savanna Hawse, Emily Holmes-Evans, Desirea Imes, Evalette Lease, Olivia Montgomery, Penelope Odom, Kaila Pashby, Makynna Preiss, Mason Slade, Jacob Sowers, Avory Steinmetz, Wyatt Thorne, Abbey Williams
3.0: Madison Atkins, Emma Benson, Ayden Blomquist, Elijah Cook, Lukas Dove, Lacey Eaton, Gracie Elliott, Faith Fish-Neighoff, Madeline Fleming, Cameron Hawkins, Gary Jenkins III, Rachael Kerns, Billy Lindamood, Dante Mathews, Arthur McBride, Cole Murphy, Lila Rickard, Hadrian Schnepp, Alyssa Strother, Dailey Timbrook, Aiden Whitacre
6th Grade
4.0: Dorothy Blau, Chase Brill, Lila Eversole, Amelia Garrett, Scarlet Garrett, Rufinalynn Haines, Makenzie Wright
3.5: Chase Crane, Julia-Ann Goad, Brandon Hodge, Joseph Lahman, Anna Lockhart, Christopher Moreland, Madison Plummer, Sydney Ritchie, Lillian Shoen, Lourdes Vandevander, Trenton Voit
3.0: Adam Alderman, Autumn Charlton, Meya Clark, Matthew Cowgill, Christian Duncan, Brenna Jewell, Lucas Mercer, Kendrick Michael, Jade Mongold, Daniel Paniagua, Brandon Perez, Dominik Ross, Kynlee Sulser, Cody White, Christopher Wood, Peyton Wright
ROMNEY MIDDLE
8th grade
4.0: Sean Bowman, Ryder Buckley, Shaina Dulaney, Kaitlyn Ferguson, Jackson Frazer, Riley Gunter, Calia Herron, Ja~e Loftus, Peyton Milleson, Madilyn See, Destiny Skipper, Ariel Smith, Lydia Teter, Kaliah Thorpe, Lexus Whetzel.
3.5: Wyatt Adams, Jacob Ault, Blane Billmeyer, Piper Dawson, Ethan Dow, Candice Epperly, Brent Evans, Haley Fee, Cameron Hamm, Kathryn Harden, Drake Heward, Ross Hicks, Ariel Hoffman, Brayden Hott, Kailey Loy, Grace McDaniel, Caleb McDuffie, Branson Moore, Kamdyn Phares, Mark Richman, Makenna See, Lani Stewart, Mackenzie Sullivan.
3.0: Kelci Abrell, Wesley Boley, Alyssa Delaney, Avic Fincham, Connor Goff, Maddison Howell, Noah Keller, Alaina Kesner, Austin Kyle, Jayla Malone, Zeke McDonald, Dreu Patterson, Hayden Perando, Jocelynn Rainey, Alexa Stokes, Payton Thorne, Alessa Unruh.
7th grade
4.0: Peyton Berkel, Olivia Blaylock, Camden Boley, Nadylea Chapman, Brianna Cosner, Spencer Daugherty, Abigail Davis, Brooks Eckard, Eva Eglinger, Morgan Fields, Allison Fries, Ava Gray, Bryce Gunter, Claire Hibbs, Nathaniel Hitaffer, Wesley Keddington, Marcus McBride, Micah Moreland, Olivia Nichols, Makayla Orndoff, Brett Shoemaker, Summer Shrout, Kade Suddath, Courtney Sullivan, Jillian Thomas, Kaleb Treadway, Desiree Whitacre, Mason Wolford.
3.5: Joaquin Arellano, Abagail Ashley, Marissa Belford, Logan Berg, Kiley Burdine, Brenden Carder, Selene Chancellor, Savannah Connell, Autumn Cosgrove, Chyanne Delgado, Andrew Gamber, Ariel Gosnell, Emma Hapbell, Chase Hochard, Noah Jewell, Kolten King, Carson Largent, Brooklynn Mathias, Ana Mendoza, Hailey Michael, Olivia Misiak, Allen Nazelrod, Sarah Oak, Izabela Pacheco, Ethan Richman, Satin Riggleman, Gabriel Rutter, Miguel Salinas, Destinee Scollick, Samuel Shugars, Tyler Smith, Charlene Stanton, Lucia StoverVattimo, Mackenzie Swindell, Peyton Vanmeter, Kendall Voit, Branson Watts, Tristyn Whetzel, Channing Wilt, Logan Woodworth, Ayden Wright.
3.0: Whitney Baten, Ryder Canan, Brycin Cavey, Draycin Combs, Gregory Conard, Zachary Corbin, Cayden Crossman, Mason Day, Braizly Dougherty, Sarah Fagga, Tyler Haines, Landin Ludwick, Oliver Miller, Noah Riggleman, Addison Ritts, Michael Rothstein, Ashton Shanholtz, Morgan Shanholtz, Emily Thomas.
6th grade
4.0: Lainah Gayle, Branson Kline, Maysa Nichols, Mason Ratliff, Camren Roy, Marley Savage, Makinley Shaffer, Greyson Snyder, Jackson Timbrook.
3.5: Elsa Alarcon, Alice Arnold, Josie Barr, Pearce Berkel, Julie Boyles, Mason Chenoweth, Michael Clower, Izabelle Dow, Lillian Good, Viktor Kinder, Tyler Kisamore, Rylee Koontz, Isabella Mathias, Dakota Matthews, Joseph Mullins, Sawyar Park, Dalila Parrish, Marty Pownall, Landon Ratliff, Lane Ray, Madisyn Saville, Kenzie Sowers, Kassidy Stickley, Mia Tomczak, Brianna Turner, Xavier Valle, Skyler Wotring.
3.0: Tiffney Baten, Radyn Berkshire, Madalynn Burroughs, Claire Crabill, Connor Crouse, Lynzy Davis, Hailey Denmark, Jordon Dillsworth, Cooper Eckard, Holden Evans, Nathaniel Everett, Lilly Frank, Blake Funk, Wesley Haines, Leon Harper, Chrystian Helmick, Ethan Hoffman, Skyler Linaburg, Zachary Malcolm, Kayden Mattingly-Steward, Aryanni Merritt, Briar Rickman, Blaine Skeen, Chase Stewart, Kendyl Stewart, Bradley Watts.
AUGUSTA ELEMENTARY
5th Grade
Mrs. McBride
4.0: Laighla Alkire, Addisyn Pyles, Taiah Redman, Michael Scollick, Aliyah Trenum, Kaylee Walters
3.5: Aaralyn Blake, Aria Harrison, Natalynn Jennings, Liam Musselman, Zoey Raines, Nate Simms
3.0: Bentley Andrew, Devonee Chambers, Livia Rechtorovic
Mrs. Veach
4.0: Alivia Dice
3.5: Skyla Shrout, Levi Richman, Brynley Michael, Hunter Stankwich, Brenna Rexrode
3.0: Gracee Huffman, Rheagan Barnes, Nathaniel Stokes, Ava Harris, Mason Tomczak, Hayden Barclay
4th Grade
Mrs. Edwards
4.0: Janalee Blackburn, Reed Pyles
3.5: Chase Bolyard, Peyton Daugherty, Eian Fields, Aubrey Kesner, Allie Daugherty, Mason Gsell, Chet Rickman, Ethan Stokes
3.0: Alea Davis, Arianna Shultz – Daniels
Mrs. Hill
4.0: Daphyne Bean, Jaxon Combs, Jaxen Gray, Kylie Varratti
3.5: Reagan Dicks, Katrina Rannells, Hope Rumsley, Nora Savile
3.0: Nevaeh Cowgill, Pierce Daugherty, Gabriel Stover, Grafton Whitacre, Cameron Matthews
3rd Grade
Mrs. Feeney
4.0: Annaleigh Fabrizio, Kylee Haines, Ethan Knave, Alexia Pyles, Aleaha Riggleman
3.5: Morgan Clower, Brooklyn Kline
3.0: Stephney Baten, Kinsley Haines, Sawyer Kimble, Theodore Shawen
Miss Raines
4.0: Ella Eglinger, Isabella Fout, Ava Kline
3.5: Colton Coon, Aubree Cosgrove, Lukas Trenum, Logan Youngblood
3.0: Ami Ayers, Carter Javage, Gregory McBride, Benjamin Riggleman, Hayden Tobesman, Naitala Knotts
CAPON BRIDGE ELEMENTARY
5th Grade
Ms. Mirfin
4.0: Ryan Chapman, Sageann Rohr, Dominic Willis
3.5: Logan Davis, Jayvon Johnson, River Lapinski, Jayziah Netzer, Nevaeh Smoot, Ashlynn Smith
3.0: Addison Blocker, Kimberly Lancaster, Richard Fox, Collin Lupton, David Miller, Kissten Wimer
Mrs. Mowrey
4.0: Aubrey Adams, Kandise Kesner,Claire Kessinger, Reagan Riggleman, Ada Zerfoss
3.5: Riley Kerns, Jaxon Rohrbaugh, Donnie Sechrist, Landon VanMeter
3.0: Josie Davis, Logan Flohr, Jayden Howard, Statton Lee, Willow Saulter-Ludwick, Bayleigh Walker, Kali Werner, Evan Williams, Cruz Alvarado, Zoey Crouse, Dalton Clatterbuck, Kyleigh Dow
4th Grade
Mrs. Moore
4.0: Natalie Braithwaite, Isabella Campbell, Kaitlyn Cates, Phoenix Fox, Amelia Zerfoss
3.5: Eric Blomquist, Hazel Curry, Harper Dunlap, Haven Hawkins, Dillion Kenny, Avery Morris, Sawyer Nichols
3.0: Emma Alderman, Eve Holmes-Evans, Aurora Lintz, Alexander Moreland, David Smith, Brandon Stine
Mrs. Thorne
4.0: Layton Lewis
3.5: Ronnie Cheves, Taylen Conner, Janayah Dixon, Christy Goad, Bently Loy, Kayleigh Potter, Skyler Spence
3.0: Charlee Alvarado, Eric Butler, Marie Christian, Halee Garber, Jazmin Heater, Kayleigh Kummer, Braxton Mantz
3rd Grade
Ms. Hott
4.0: Mikaylea Davis, Lily Giffin, Braxton Swain, Blythe Swett, Emma Whitacre
3.5: Kaylee Barb, Kinsley Howard, Huxley Hylton, Payton Jenkins, Oliver Oakley, Ryker Riggleman, Natalie Rittenouse, Ryan Ritter, Lilly Sasser, Preston Vanmeter, Jayla Vrzick
3.0: Shane Alderman, Destiny Brown, Anabelle Dover, Liam Michael, Priscilla Youngblood
Ms. Hayden
4.0: Natalie Charlton, Harrison Rice, Crew Thomas,
3.5: Zayne Burkhardt, Balin Dorsch, Lee Holmes-Evans, Landon Mugnano, Riley Owens, Myah Preiss, Kylyn Schrader, Isaiah Schuster, Brantley Whitacre
3.0: Addyson Ault, Hadley Beasley, Kylee Cruz, Sofia Orndorff, Dixie Sands
JOHN J. CORNWELL ELEMENTARY
5th Grade
3.5: Blake Arnold
4th Grade
3.0: Xavier Whetzel, Lavinia Slaughter
3rd Grade
4.0: Autumn Brooks, Avery Largent, Bryson Stewart
3.5: Ryah Boyd, Chloe Rexroad, Jacob Smith, Eli Willard
3.0: Xia Bailey, Landyn Whetzel
ROMNEY ELEMENTARY
5th Grade
Mrs. Massie
4.0: Daphne Frantz, Khloe Hoffman, Isabella Humphries, Cassandra Morsell
3.5: Casey Bowman, Braelyn Canan, Madison Didawick, Lucus Frank, Brody Harmon, Aubree Thomas
3.0: Morgan Andrews, Vannessa Carter, Ryan Connolly, Wesley Dawson, Joshua Lambert, Charlie Wood, Daniel Wright,
Mrs. Greathouse
4.0: Payton Billmeyer, Hailey Cunningham, Roger Haines, Dalylah Hochard, Braylon See, Landon Sirk, Gunner Thomas, Isaiah Urban
3.5: Nate Adams, Vince Dawson, Aliegha Furlow, Bryson Mitzel, Charles Harris, Ayden taylor
3.0: Emma Carter, Alex Cheshire, Nevaeh Netzer, Mason Rayner, Kadence Shanholtz, Neveah Smith, Jailyn Thompson,
Mrs. Mariska
4.0: Bryley Sisler
3.5: Mckenzie Wheeler,
4th Grade
Mrs. Barnes
4.0: Sarah May Shoemaker
3.5: Liam Taylor
3.0: Janel Boyles, ZoeMae Cayabyab, Sydney Clem, Austin Frank, Elizabeth Lee, Kaeliana Lopez,
Mrs. Beeman
4.0: Keegan Evans, Kane Richardson, Charlotte See
3.5: Aaralynne Berg, Serenity Likens, Autumn Rhodes
3.0: Gage Fields, Antonio Day-Hose, Maeghan Maxwell, Tori Patterson, Baylor Simon, Zylor Simon,
Mr. Colebank
4.0: Jayden Amos, Hailee Beaver, Autumn Dolly, Max Gebert, Gracie Hite, Jacob Hite, Jayla McCoy-Martin, Matthew Sions
3.5: Jaylen Bazzell, Blake Ireland, Trinity McCoy-Martin, Emilia Morris, Evan Shanholtz, Trey Spencer, Remie Taylor, Ruben Terrazas, Ariah (Pippa) Windsor
3.0: Adaya Riley, Ethan Timbrook,
Ms. Mariska
4.0: Ayden Johnson
3.5: Tyler Dove- Reno,
3rd Grade
Mrs. Pancione
4.0: Morrison Edgecomb
3.5: Margaret Edgecomb, Greydon Massie, Corbin See
3.0: Trevor Davis, Jaxson Fout, Cash Halterman, Wesley Hicks, Cameron Kesner, Adrian Martin, Karsyn McHenry, Haedi Morgret, Robert Tate,
Mrs. Landis
4.0: Chad Beaver, Emmett Carter, Riley Linaburg, Silas Nichols
3.5: Reina Baez-Love, Brayden Doman, Dalton Everett, Madi Hochard, Landon Keckler, Marcus McNickle, Kaylin Moreland, Caydence Rosales-Barajas
3.0: Brennon Baker, Tanner Gunter, Skylar Minghini, Makayla Shanholtz, Mason Shanholtz,
Mrs. Trover
4.0: Brileigh Clark, Harper Clower, Jace Crandall, Jaden Denmark, Kaden Flores, Ella Phillips, Paisley Ravenscroft, Eli Reed, Wyatt Whitacre
3.5: Kendall Cooley, Liam Groese
3.0: Peyton Bazzell, Delilah Elkins, Camryn Harman, Bishop Hines, Zephaniah Kesner, Haiden Portmess, Emma Ritchie, Wyatt Shoemaker, Nate Shugars, Kameron Skipper, Rylee Smallwood,
Mrs. Mariska
3.5: Owen Carter, Jordin Everett
SLANESVILLE ELEMENTARY
5th Grade
Mr. Nixon
4.0: John Crouse, Ryan Hayden, Walker Thorne
3.5: Sarah Burton, Bruce Jewell, Landon Kesner, Grayson Newman
3.0: Kara Abrell, Taylor Dice, Abrianna Miller, Grace Miller, Trenton Waugh
Mrs. Poland
4.0: Brock Abrell, Wesson Bohrer, Jacob McNelis
3.5: Collin Combs, Konner Dezarn, Jeremy Hirsch, Marianna Hock, Connor Lease, Aliviah Montgomery, Keegan Montgomery , Sydney Voit, Taylor Waugh
3.0: Layla Facemire
4th Grade
Mrs. Weaver
4.0: Delilah Kidwell, Colten Pyles, Alijah Ritenour, Tinley Thorne
3.5: Jozlynn Atkins, Bradley Bohrer, Archer Long, Austin Watson
3.0: Valerie Crabill, Chace Everett, Ramius Harthun, Grant Kesler, Kaileigh McConnell, Jayce Montgomery, Mason Watts
3rd/4th Grade
Ms. Page
4.0: Daniel Crouse, Asher Mowery
3.5: Mikalaya Simpson, Berkeley Raine Cook, Kinley Fry
3.0: Maren Cartwright, Noah Carson, Gavin Satterwhite, Lakelyn Kinser
3rd Grade
Mrs. Sowers
3.5: Isaiah Ludwick, Cameron Mosholder, Jaxson Synovec, Abel Wright
3.0: Aevah Bailey, Haven Custer, Christina Ginevan, Jacob Hirsch
SPRINGFIELD-GREEN SPRING ELEMENTARY
5th Grade
Mrs. Cunningham
4.0: Coleson Ault, Liberty Crites, Nikolai Doll, Bockious Heavner, Storme Hines, Zaiden Meadows, Claire Milleson, Leah Smith
3.75 Emmanuel Arellano, Damon Chancellor, Halanah Kepple, Shiloh Wotring
3.5: Ireland Heavner, Kiera Schaeffer
4th Grade
Mrs. Harrison
4.0: Faith Buckley, Aven Doman, Branson Frye, Alex Mendoza,
3.0: Olivia Campbell, Hunter Fee, McKenna Haines, Brett Ritz, Evan Ritz, Addlie Shanholtz, Sabashtian Stewart
3rd Grade
Mrs. Derham
4.0: Kaylee Bidinger, Evan Burkett, Dakota Elliott,
3.4: Eva Amrhine, Sydalee Baker, Justice Crites, Ashton Ritchie, Addelyn Scarlett, Skylar Speelman
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