honor roll

Hampshire High
12th grade
4.0: Trevor Anderson, Micah Banks, Miles Barnes, Caitlin Blair, Grace Bond, Tessa Braithwaite, Hunter Campbell, Pierce Cartwright, Gabrielle Clower, Aden Corbin, Madison Corbin, Emily Dawson, Camryn Downs, Hailey Evans, Michael Gilman Jr., Cailin Goad, Alex Hott, Colin Hott, Connor Hott, Brooke Kelly, Alexandrea Kile, Taylor Kirk, Kaelyn Knight, Mary Kurchock, Cameron Lavinder, McKenzie Ludwick, Kera Mason, Madison Mathias, Lauren McKenery, Naomi McKinney, Elijah McMillion, Grayce Montgomery, Cohen Mowery, Virginia Nazelrod, Lindsay Nelson, Alec Pulliam, Summer Ritchie, Megan Saltzmann, Cynthia Shaffer, Erowyn Shaffer, Hunter Shaffer, Callie Simmons, Alexander Smith, Emilia Smith Alyssa Spaid, Brianna Traylor, Curtis Twigg, Cody Vandevander, Alexa VanMeter and Stephanie Wolford
3.5: Seth Billmeyer, Dallas Boyce, Jocelyn Dixon, Meadow Edgecomb, Kaitlyn Hartman, Amelia Hicks, Colton Kesner, Triston Kyle, Megan Ludwick, John Miller, Tyler Milliken, Madison Opicka, Sharon Patterson, Layla Shingleton, Gentry Shockey, Triston Timbrook, Blaize Voit, Hannah White and Emily Wilkins
3.0: David Alkire, Edward Blomquist, Austin Bruchey, Alissa Corbin, Samantha Dawson, Miranda Haines, Gabriel Hamm, Alexis Hawkins, Zachary Hill, Hayden Howell, Dailey Keiter, Payton Kidwell, Ashlyn Levin, Lucas Martinez, Hunter McManaway, Chasity Mongold, Kamerin Nickelson, John Pritts, Emma Ramsey, Hailey Taylor and Lia Wehland
11th grade
4.0: Hannah Ault, Olivia Barnes, Erin Blaylock, Carli Bowman, Danielle Buckler, Tavis Buckley, Ethan Burkett, Anna Christophel, Elleigh Coleman, Tren Crane, Samantha Cudlipp, Kaitlyn Dice, Peyton Duncan, Elliot Ferguson, Tayzlie Fox, Justin Frazer, Mackenzie Gunter, Tawny Haines, Abigail Hall, Hayden Hibbs, Grant Hicks, Isaiah Hott, Olivia Keiter, Bobby Kerns, Hannah Largent, Josiah Lester, Ryleigh Lewis, Trinity Martin, Noah Matko, Abigail McBride, Kaylynn McKee, Lindsey Musselman, Caitlyn Myers, Alex Orndorff, Mary Orndorff, Kaylynn Paugh, Natasha Poling, Elizabeth Pryor, Robert Quick, Ryan Quick, Levi Richman, Reagan Rowzee, Leah Sell, Easton Shanholtz, Isis Shauf, Nathan Sions II, Ashlie Smith, Alexandria Spencer, Mya Stinnette, Victoria Swisher, Madison Terrazas, Christian Thorne, Aubree Walden, Matthew Welk and Teagan Werner
3.5: Rose Agnew, Paige Anderson, Kassidy Baxter, Gabriella Bell, Ethan Berryman, Emalee Bradley, Mason Cardamone, Salena Carson, Madyson Catlett, Keyara Combs, Melodee Corbin, Daisy Dalrymple, Braylon Davis, Eli Embrey, Jonathan Eylicio, Emma Fletcher, Ashton Haslacker, Mason Hott, Riley Jones-Bean, Hanna Lee, Audrey Linaburg, Douglas Macarthur III, Nathan Mallery, Dylan Miller, Madison Neff, Canyon Nichols, Brady Pyles, Carisma Shanholtz, Alexander Whitacre and Gracie Wright
3.0: Olivia Butler, Julianna Cannon, Madison Deshong, Holly Dorsey, Madison Eversole, Mikayla Hawley, Breanna Jenkins, Natalie Kerns, Jasmine Lease, Alanna McDuffie, Jonathan Moreland, Lakin Propps, Zane Rothgeb, Kaitlyn Shockey, Trista Steinemann, Trenton Storey, Dominic Strawn, Kendell Sulser, Brady Warnick and Claire White
10th grade
4.0: Emily Arellano, Xander Ashworth, Chase Burton, Case Cartwright, McKenna Cook, Mulledy Cook, Nicholas Cook, Tyla Crane, Caden Davis, Dominick Digruttolo, Camden Duncan, Kendall Fishel, Melanie Good, Jordan Gray, Evie Groves, Bret Hano, Jocelyn Hartman, Austin Heavner, Vanessa Hicks, Austin Hines, Hailee Jenkins, Noah Lipps, Ariahuna Montgomery, Ambrielle Odom, Taylor Powers, Elisha Roksandich, Carlina Sardo, Mackenzie Shaffer, Wade Shreve, Mackenzie Smith, Jasmine Stancliff, Dakota Strawderman, Brayden Stump, Taylor Treadway, Eliza VanMeter, Kierra Westfall, Amelia Wilson, Adam Wilson II, Joselyn Woodson and Emma Wrye
3.5: Peyton Asbury, Isabella Blomquist, Brennen Brinker, Joseph Charlton, Dylan Graham, Madelyn Graves, Hope Heavner, Zachary Jeffreys, Addison Kerby, Jaden Kerns, Daniella Knight, Courtney Largent, Aiden Ritchie, Paige Smith, Hayden Snyder, Dylan Streisel and Ryleigh Underwood
3.0: Zander Ashton, Braxton Burke, Gabrielle Burton, Daniel Campbell, Jessica Chavez, Mariaelena Chavez-Trejo, Alyssa Combs, Anna Dovel, Greyson Ervin, Jenson Fields, Paige Funk, Angelica Hahn, Gabriel Hitaffer, Ashlyn Holliday, Kaylee Keith, Devin Kerns, Abigayle McKee, Garren Meadows, Logan Moreland, Desiree Ratliff, Zander Robinson, Abagayle Roy, Jackson Savage, Connor Simmons, Hayden Stankwich, Rieley Surla, Laney Tierney, Caleb Vandevander and Adrianna Warren
9th grade
4.0: Tanner Ansel, Eleanore Armstrong, Kyell Bitzer-Sample, Kalli Carpenter, Alexa Carr, Casey Devlin, Jacob Dove, Cloe Griffin, Kaylie Hall, Hayden Haslacker, Colleen Hott, Summer Hyson, Nevaeh Litchfield, Giovanna Matthews, Delaney McNelis, Molly McVicker, Morgan Michael, Zondra Miller, Lydia Moreland, McKeenzie Nelson, Karen Paniagua, Serenity Pitcock, Luke Poore, Sarah Pownell, Carter Pyles, Bryson Richardson, Emily Shumaker, Christopher Sine, Natalie Sions, Bodie Stankwich, Lane Suddath, Trenton Timbrook, Ethan VanMeter and Thalia Williams
3.5: Hannah Barclay, Linsey Barnes, Olivia Baxter, Addyson Brill, Lynnea Clark, Jacob Colvin, Madison Combs, Megan Corbin, Trinity Davis, Sadie Elliott, Cyrus Evans, Ian Gilman, Rachel Hott, Jenna Hyson, Jalyn Jewell, Cora Kirk, Kora McBride, Bruce Mercer, Liam Nicholas, Kaedyn Phares, Chase Rexrode, Sasha Rohr, Bailey Saville, Emily See, Jeremy Shank, Maliyah Steinmetz, Leah Strawn, Sean Turner, Angelica Vasquez, Eric Welk, Randijo Wolford and Shane Woodworth
3.0: Caden Arnott, Jada Bazzell, Madison Beaver, Jayden Belford, Braxton Billmeyer, Emma Blau, Olivia Bohrer, Sofia Brake, Jayla Cayabyab, Cyrus Chaney, Nevaeh Church, Dakota Davidson, Carter Davis, Lyniah Davis, Jaleigh Dixon, Caleb Eaton, Catelynn Flanagan, Anastasia Foster, Gabriella Gonzales, Jacob Gosnell, Kiley Gray, Reid Harpring, Caitlyn Hill, Zane Hines, Isabella Hochard, Richard Hudson Jr., Jayden Jewell, Adrian Litchfield, Seth Mercer, Ayla Miller, Olivia Miller, James Monroe, Reese Morris, Caleb Myers, Brennon Nelson, Landon Owens, Colton Reckline, Averie Shanholtz, Madison Skelley, Jalyssa Smith, Kevin Stancliff Jr., Destinee Straughan, Alyssa Swick, Ethan Vagenos and Frank Watson
Capon Bridge Middle
8th Grade
4.0: Maggie Brake, Parker Charlton, Summer Giffin, Hannah Haines, Leo Kidwell, Bailey Nichols and Denny Werner
3.5: Talan Beall, Lilian Blau, Marissa Butler, Miranda Butler, Judson Eversole, Ryleigh Frazier, Christian Hoffa, Hisely Keiter, Andrew Loy and Cayden Thorne
3.0: Elowyn Boward, Lorelei Chamnik, Statton Clark, Savanna Curry, Owen Fishel, Olivia Goad, Giselle Haines, Ellie Hill, Hailey Hirsch, Chloee Hott, Jolie Jenkins, Chazalynn Keller, Della Knight, Matthew Medina, Nicole Ritter and Makenzie Watts
7th Grade
4.0: Sarah Cates, Elijah Cook, Paige Gunther, Savanna Hawse and Makenzie Swisher
3.5: Madison Campbell, Madison Cardamone, Juelean Dixon, Lacey Eaton, Carla Eyler, Trevor Fry, Emily Holmes- Evans, Jacob Jeffreys, Evalette Lease, Olivia Montgomery, Karleigh Nichols, Penelope Odom, Lila Rickard, Hadrian Schnepp, Mason Slade, Jacob Sowers, Wyatt Thorne, Aiden Whitacre and Laila Williams
3.0: Shylynn Bailey, Emma Benson, Rachel Chapman, Jackson Dice, Miley Divelbliss, Gracie Elliott, Jasmine Eye, Madeline Fleming, Richard Glass, Summer Haines, Cameron Hawkins, Haleigh Holliday, Gary Jenkins, Colson Kinser, Kaedyn Kuykendall, Makynna Preiss, Trevor Roof, Avory Steinmetz, Madalynn Stephens, Aubrie Surla and Abbey Williams
6th Grade
4.0: Chase Brill, Lila Eversole, Scarlet Garrett, Olivia Haines, Rufinalynn Haines, Joseph Lahman, Brandon Perez and Makenzie Wright
3.5: Dorothy Blau, Matthew Cowgill, Amelia Garrett, Julia-Ann Goad, Brandon Hodge, Brenna Jewell, Anna Lockhart,Kendrick Michael, Madison Plummer, Sydney Ritchie, Dominik Ross, Zachary Russell, Gracie Shifflett, Isaac Steinmetz, Lourdes Vandevander and Trenton Voit
3.0: Adam Alderman, Erica Call, Autumn Charlton, Meya Clark, Chase Crane, Ava Kees, Kylie Kesner, Lucas Mercer, Christopher Moreland, Briahna Pultz, Natalie Roberts, Landen Spalding, Kynlee Sulser and Cody White
Romney Middle
8th Grade
4.0: Sean Bowman, Kaitlyn Ferguson, Jackson Frazer, Calia Herron, Jaime Loftus, Grace McDaniel, Peyton Milleson, Madilyn See, Makenna See, Ariel Smith, Lydia Teter and Lexus Whetzel
3.5: Addison Ansell, Blane Bil~eyer, Ryder Buckley, Ethan Dow, Shaina Dulaney, Candice Epperly, Riley Gunter, Drake Heward, Ross Hicks, Brayden Hott, Maddison Howell, Alaina Kesner, Kailey Loy, Caleb McDuffie, Andrew Miller, Branson Moore, Kamdyn Phares, Olivia Saville, Lani Stewart, Kaliah Thorpe and Gabriel Wright
3.0: Wyatt Adams, Dylan Ark, Jacob Ault, Holly Barnes, Piper Dawson, Brent Evans, Avic Fincham, Madynn Frye, Cameron Hamm, Kathryn Harden, Ariel Hoffman, Zeke Mcdonald, Mark Richman, Destiny Skipper, Alexa Stokes, Mackenzie Sullivan, Katelyn Summers, Payton Thorne and Alessa Unruh 7th grade:
7th Grade
4.0: Olivia Blaylock, Camden Boley, Autumn Cosgrove, Brianna Cosner, Abigail Davis, Brooks Eckard, Eva Eglinger, Morgan Fields, Ava Gray, Claire Hibbs, Noah Jewell, Brooklynn Mathias, Marcus McBride, Olivia Nichols, Summer Shrout, Courtney Sullivan, Jillian Thomas, Kaleb Treadway and Channing Wilt
3.5: Joaquin Arellano, Abagail Ashley, Marissa Belford, Brycin Cavey, Nadylea Chapman, Draycin Combs, Cayden Crossman, Spencer Daughtery, Braizly Dougherty, Allison Fries, Bryce Gunter, Nathania! Hitaffer, Chase Hochard, Wesley Keddington, Brooklyn Kesner, Landin Ludwick, Ana Mendoza, Hailey Michael, Oliver Miller, Olivia Misiak, Micah Moreland, Allen Nazelrod, Sarah Oak, Makayla Orndoff, Ethan Richman, Noah Riggleman, Miguel Salinas, Destinee Scollick, Brett Shoemaker, Tyler Smith, Kade Suddath, Peyton Vanmeter, Tristyn Whetzel, Desiree Whitacare and Ayden Wright
3.0: Whitney Baten, Savannah Connell, Zachary Corbin, Mason Day, Sarah Fagga, Dakota Graham, Emma Hapbell, Leela Heller, Kolten King, Destiny Lewis, Satin Riggleman, Danny Robinson, Michael Rothstein, Gabriel Rutter, Jayden Shinault, Samuel Shugars, Charlene Stanton and Branson Watts 6~ grade:
6th Grade
4.0: Elsa Alarcon, Branson Kline, Maysa Nichols, Camren Roy and Marley Savage
3.5: Alice Arnold, Julie Boyles, Mason Chenoweth, Kensley Connell, Bobby Cooksey, Holden Evans, Lilly Frank, Blake Funk, Lainah Gayle, Lainey Graves, Viktor Kinder, Rylee Koontz, Isabella Mathias, Dakota Matthews, Aryanni Merritt, Joseph Mullins, Dalila Parrish, Marty Pownall, Landon Ratliff, Mason Ratliff, Lane Ray, Madisyn Saville, Makinley Shaffer, Greyson Snyder, Kenzie Sowers, Ashton Stonesifer, Jackson Timbrook, Mia Tomczak, Brianna Turner and Skyler Wotring
3.0: Zaylee Arbogast, Charly Ashton, Eva Barker, Josie Barr, Tiffney Baten, Pearce Berkel, Joshua Bollman, Abigail Canan, Michael Clower, Connor Crouse, Lynzy Davis, Hailey Denmark, Jordon Dillsworth, Cooper Eckard, Lillian Good, Whittney Haines, Chrystian Helmick, Tyler Kisamore, Skyler Linaburg, Zachary Malcolm, Hana Marshall, Kayden MattinglyStewart, James Park, Sawyar Park, Briar Rickman, Chase Stewart, Kendyl Stewart, Kassidy Stickley and Xavier Valle
Augusta Elementary
3rd Grade
Mrs. Feeney
4.0: Morgan Clower, Kylee Haines, Ethan Knave, Alexia Pyles and Aleaha Riggleman
3.5: Annaleigh Fabrizio, Kinsley Haines, Brooklyn Kline, Bella Mathias, Leigha Simms, Natalia Knotts and Logan Youngblood
3.0: Abigail Kerns, Teddy Shawen, Zozie Slazer and Khloe Walters
Miss Raines
4.0: Ella Eglinger, Isabella Fout and Ava Kline
3.5-Ami Ayers, Colton Coon, Aubree Cosgrove, Neveah Gardner, Camden Javage, Carter Javage, Jordyn Judy and Gregory McBride
3.0: Benjamin Riggleman, Adrienne Shanholtz, Luke Thompson, Hayden Tobesman and Lukas Trenum
4th Grade
Mrs. Edwards
4.0: Peyton Daugherty, Reed Pyles, Janalee Blackburn and Alea Davis
3.5: Chase Bolyard and Allie Daugherty
3.0: Ethan Stokes, Eian Fields, Zachary Kauffman, Cameron White and Mason Gsell, Aubrey Kesner and Chet Rickman
Mrs. Hill
4.0: Jaxon Combs, Jaxen Gray and Kylie Varrati
3.5: Daphyne Bean, Pierce Daugherty, Reagan Dicks, Hope Rumsley and Cameron Matthews
3.0: Neveah Cowgill, Katrina Rannells, Nora Saville and Grafton Whitacre
5th Grade
Mrs. McBride
4.0: Laighla Alkire, Addisyn Pyles and Taiah Redman
3.5: Aaralyn Blake, Natalynn Jennings, Liam Musselman and Michael Scollick, Aliyah Trenum, Nate Simms and Mason Tomczak,
3.0: Aria Harrison, Zoey Raines, Kaylee Walters and Hayden Barclay
Mrs. Veach
4.0: Alivia Dice, Gracee Huffman and Brynley Michael
3.5: Rheagan Barnes, Noah Evans, Brenna Rexrode and Levi Richman
3.0: Shaye Devore, Skyla Shrout and Hunter Stankwich
Capon Bridge Elementary
3rd Grade
Ms. Hott
4.0: Kaylee Barb, Mikaylea Davis, Lily Giffin, Braxton Swain and Emma Whitacre
3.5: Kinsley Howard, Huxley Hilton, Oliver Oakley, Ryker Riggleman, Liam Michael, Ryan Ritter, Lilly Sasser, Blythe Swett, Preston Vanmeter and Priscilla Youngblood
3.0: Payton Jenkins and Kaleigh Largent
Ms. Hayden
4.0: Natalie Charlton, Lee Holmes-Evans, Myah Preiss, Harrison Rice and Crew Thomas
3.5: Zayne Burkhardt, Kylee Cruz, Balin Dorsch, Landon Mugnano, Sofia Orndorff, Riley Owens, Isaiah Schuster and Brantley Whitacre
3.0: Addyson Ault, Hadley Beasley, Dixie Sands and Kylyn Shrader
4th Grade
Mrs. Thorne
4.0: Layton Lewis and Kayleigh Potter
3.5: Ronnie Cheves and Shrinity Muncy
3.0: Charlee Alvarado, Haley Benson, Alayjah Bland, Marie Christian, Janayah Dixon, Aiden Fitzgerald, Christy Goad, Jazmin Heater, Kayleigh Kummer and Bently Loy
Mrs. Moore
4.0: Emma Alderman, Eric Blomquist, Natalie Braithwaite, Isabella Campbell, Kailtyn Cates, Phoenix Fox and Haven Hawkins, Alexander Moreland, Avery Morris and Sawyer Nichols
3.5: Aurora Lintz, Elizabeth Mccallum and Amelia Zerfoss
3.0: Dillion Kenney and Harper Dunlap
5th Grade
Ms. Mirfin
4.0: Ryan Chapman, Sageann Rohr, Nevaeh Smoo and Dominic Willis
3.5: Addison Blocker, Logan Davis, Storme Hines, River Lapinski, David Miller and Jayziah Netzer
3.0: Alyssa Bohon, Londyn Hill, Madison Largent, Collin Lupton, Brody Michael and Blake Rodgers
Capon Bridge Elementary
Mrs. Mowrey
4.0: Aubrey Adams, Kandise Kesner, Claire Kessinger, Reagan Riggleman and Landon VanMeter
3.5: Zoey Crouse, Jayden Howard, Statton Lee, Jaxson Rohrbaugh, Donnie Sechrist, Kali Werner, Evan Williams and AdaZerfoss3.0: Cruz Alvarado, Dalton Clatterbuck, Josie Davis, Kyleigh Dow, Logan Flohr, Riley Kerns, Madyx Preiss, Willow Saulter-Ludwick, Bryson Smith and Bayleigh Walker
John J. Cornwell Elementary
3rd Grade
4.0: Autumn Brooks, Avery Largent, Christian Mattingly, Chloe Rexroad, Jacob Smith and Bryson Stewart
3.5: Ryah Boyd, Paris Stewart and Eli Willard
3.0: Xia Bailey, Landyn Whetzel
4th Grade
4.0: Xavier Whetzel
3.0: Deven Appleman and Elijah Lopez
5th Grade
3.5: Bryson Mattingly-Stewart and Nathaniel Moyer
Romney Elementary
3rd Grade
Mrs. Mariska
3.5: Owen Carter and Jordin Everett
Ms. Landis
4.0: Chad Beaver, Emmett Carter, Dalton Everett, Riley Linaburg, Marcus McNickle, Kaylin Moreland, Silas Nichols and Emma Via
3.5: Brennon Baker, Braydon Doman, Tanner Gunter, Maddie Hochard, Landon keckler, Jocelynn Piper, Makayla Shanholtz, Mason Shanholtz and Jill Simmons
3.0: Caydence Rosales
Mrs. Trover
4.0: Brileigh Clark, Ella Phillips, Paisley Ravenscroft and Wyatt Whitacre
3.5: Harper Clower, Kendall Cooley, Jace Crandall, Jaden Denmark, Kaden Flores, Liam Groese, Zephaniah Kesner, Haiden Portmess, John Eli Reed and Rylee Smallwood
3.0: Peyton Bazzell, Camryn Harman, Emma Ritchie, Wyatt Shoemaker, Nathaniel Shugars and Kameron Skipper
Mrs. Pancione
4.0: Trevor Davis, Margaret Edgecomb, Morrison Edgecomb, Karsyn McHenry, Greydon Massie and Corbin See
3.5: James Dillsworth, Cash Halterman, Wesley Hicks, Cameron Kesner and Adrian Martin
3.0: Haedi Morgret, Bentley Rhoads, Robert Tate and Annabella Wheeler
4th Grade
Mrs. Mariska
3.5: Ayden Johnson and Tyler Dove- Reno
Mrs. Beeman
4.0: Aaralynne Berg, Keegan Evans, Kane Richardson, Charlotte See and Zylor Simon
3.5: Coraline Connolly, Gage Fields, Makayla Leake, Serenity Likens, Abigail Parsons, Autumn Rhodes, Baylor Simon and Lalazah Urban
3.0: Antonio Day-Hose, Maeghan Maxwell, Tori Patterson, Kandi Pennington and Madelynn Webb
Mr. Colebank
4.0: Jayden Amos, Hailee Beaver, Autumn Dolly, Max Gebert, Gracie Hite, Jacob Hite, Jayla McCoy-Martin, Trinity McCoy-Martin, Emilia Morris, Matthew Sions and Remi Taylor
3.5: Jaylen Bazzell, Blake Ireland, Adaya Riley, Evan Shanholtz, Trey Spencer and Ariah (Pippa) Windsor
3.0: Ruben Terrazas
Ms. Barnes
4.0: Sydney Clem and Sarah May Shoemaker
3.5: Janel Boyles, Austin Frank, Garrison Grapes, Elizabeth Lee, Carleigh McNickle and Liam Taylor
3.0: Kaeliana Lopez, Bentley Mynhier and Lily Wright
5th Grade
Mrs. Mariska
4.0: Bryley Sisler
3.5: Mckenzie Wheeler,
Mrs. Massie
3.5: Wesley Dawson, Madison Didawick, Brody Harmon, Khloe Hoffman, Isabella Humphries, Jaydon McDonald, Cassandra Morsell and Aubree Thomas
3.0: Casey Bowman, Vannessa Carter, Kenneth Lucus Frank, Daphne Frantz, Joshua Lambert and Charlie Wood
Mrs. Greathouse
4.0: Nathanyal Adams, Payton Billmeyer, Hailey Cunningham, Roger Haines, Dalylah Hochard, Hack Pace, Braylon See, Landon Sirk and Gunner Thomas
3.5: Bryson Mitzel, Mason Rayner and Ayden Taylor
3.0: Alex Cheshire, Branson Swecker, Jailyn Thompson and Isaiah Urban
Slanesville Elementary
3rd Grade
Mrs. Sowers
4.0: Jaxson Synovec
3.5: Kalem Heishman
3.0: Eli Atkins, Christina Ginevan, Jacob Hirsch, Jaxton Pearce, Cullen Sirk and Abel Wright
3rd/4th Grade
Ms. Page
4.0: Mikalaya Simpson and Daniel Crouse
3.5: Noah Carson, Kinley Fry and Berkeley Raine Cook
3.0: Gavin Satterwhite and Maren Cartwright
4th Grade
Mrs. Weaver
4.0: Bradley Bohrer, Delilah Kidwell, Colten Pyles, Alijah Ritenour and Tinley Thorne
3.5: Jozlynn Atkins, Grant Kesler, Archer Long, Kaileigh McConnell, Jayce Montgomery, Cayne Shingleton and Auston Watson
3.0: Ramius Harthun and Mason Watts
5th Grade
Mr. Nixon
4.0: John Crouse, Ryan Hayden, Landon Kesner and Walker Thorne
3.5: Sarah Burton and Bruce Jewell
3.0: Kara Abrell, Antonio Capone, Grace Miller, Grayson Newman and Trenton Waugh
Mrs. Poland
4.0: Jacob McNelis and Wesson Bohrer
3.5: Taylor Waugh, Sydney Voit, Collin Combs and Brock Abrell
3.0: Keegan Mosholder, Connor Lease and Marianna Hock
Springfield-Green Spring Elementary
3rd Grade
Mrs. Derham
4.0: : Kaylee Bidinger, Evan Burkett and Dakota Elliott
3.0-3.9: Eva Amrhine, Sydalee Baker, Justice Crites, Lucas Lilly, Ashton Ritchie, Addelyn Scarlett, Liam Smith and Skylar Speelman
4th Grade
Mrs. Harrison
4.0: Faith Buckley, Aven Doman, Branson Frye and Alex Mendoza
3.0-3.9: Olivia Campbell, Hunter Fee, McKenna Haines, Brett Ritz, Evan Ritz, Addlie Shanholtz, Caylie Staggs, Sabashtian Stewart and Bryson Taylor
5th Grade
Mrs. Cunningham
4.0: Coleson Ault, Liberty Crites, Nikolai Doll, Bockious Heavner, Zaiden Meadows, Claire Milleson and Leah Smith
3.0-3.9: Emmanuel Arellano, Ireland Heavner, Halanah Kepple, Curtis Lewis, Kiera Schaeffer and Shiloh Wotring
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