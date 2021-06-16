HAMPSHIRE HIGH
12th Grade
4.0: Luke Alkire, Mikhi Anderson, Mackenzie Corbin, Andrea Crawford, Michael Davis Jr., Bria Edgell, Virginia Feidler, Luke Funk, Matthew Gibson, Faithlyn Graham, Deidra Haines, Aubrey Harris, Jordan Haslacker, Christian Hicks, Cheyenne Hooker, Destiny Hott, Taylor Jasper, Travis Jennings, Jadyn Judy, Drake Keckley, Teeia Keckley, Harmony Keister, Laurel Keister, Renee Killough, Steven Kline, Sarah Ladd, Grant Landis, Wesley Landis, Abigail Lantz, Jordyn Leidy, Nevin Ludwick, Corbin McAllister, Nathan McDuffie, Brayden McKee, Christopher Mellott, Meredith Milleson, Samantha Moon, Samuel Moreland, Brianne Mumma, Chloe Myers, Mckenzie Park, Emily Reid, Lillian Robbins, Kyleigh Robertson, Kellsey Savage, Lainee Selan, Ryan Stinnette, Andrew Strawn, Paul Teter, Ethan Thorne, Abigail Tomana, Trevor White
3.5: Macenzie Anderson, Deacon Aronhalt, Branden Bohrer, Clark Briddes, Daniel Carpenter, Tessa Carpenter, Zakk Corbin, Christopher Cowgill, Emma Curry, Amos Davey, Jasmine Dixon, Marcus Elmer, Burt Gayleard III, Christian Hatfield, Kaleigh Hott, Robert Hurley, Benjamin Macarthur, Lucas Masse, Kalia Miller, Magnolia Odom, Alexander Phillips, Austin Ramsay, Alexis Riggleman, Baxter Ritz, Haley Russell, Alexander Shumaker, Steven Swartz, Austin Voit, Shelby Westfall, Breanna Wolford
3.0: Katie Alderman, Israel Arellano, Doran Bauer, Nathaniel Bell, Euphoria Bourne, Erik Camarillo, Natalie Colebank, Sydney Fischer, Michael Forson, Zachary Gasch, Javen Hoflich, Kevin Howard, Ellen Keaton, Dakota Kimble, Madison Kinnamon, Talia Liberati, Dalton Linaburg, Cyanne Money, Emily Pownell, Ian Riggleman, Trevor Sardo, Barret See, Brooklyn Shoemaker, Mollie Shoemaker, Hailey Stanley, Emily Storey, Brooklyn Timbrook, Allison Twigg, Lainie Umstot, John Whetzel
11th Grade
4.0: Caitlin Blair, Gabrielle Clower, Joshua Cobb, Madison Corbin, Jocelyn Dixon, Hailey Evans, Michael Gilman Jr., Cailin Goad, Daquan Helmick, Amelia Hicks, Alex Hott, Colin Hott, Alexander Kile, Taylor Kirk, Mary Kurchock, Triston Kyle, Jared Larue, Cameron Lavinder, Madison Mathias, Lauren McKenery, Naomi McKinney, Elijah McMillion, Kerra Miller, Tyler Milliken, Grayce Montgomery, Virginia Nazelrod, Kelly Nottingham, Emma Ramsey, Cynthia Shaffer, Erowyn Shaffer, Hunter Shaffer, Callie Simmons, Alexander Smith, Emilia Smith, Triston Timbrook, Curtis Twigg, Alexa Vanmeter, Stephanie Wolford
3.5: Micah Banks, Miles Barnes, Seth Billmeyer, Grace Bond, Aidan Bowen, Hunter Campbell, Pierce Cartwright, Alissa Corbin, Samantha Dawson, Camryn Downs, Meadow Edgecomb, Gabriel Hamm, Zachary Hill, Logan Hines, Hayden Howell, Kaelyn Knight, McKenzie Ludwick, Cohen Mowery, John Pritts, Summer Ritchie, Benjamin Saville, Layla Shingleton, Gentry Shockey, Alyssa Spaid, Cody Vandevander, Brock Welty, Hannah White, Chevelle Williams
3.0: Alliyah Abrell, David Alkire, Trevor Anderson, Leticia Arellano, Jordan Bowers Jr., Emily Dawson, Austin Eglinger, Robert Farrell, Jacob Finzel, Miranda Haines, Kaitlyn Hartman, Alexis Hawkins, Colton Kesner, Samuel Kesner, Kera Mason, Jaina Mullan, Madison Opicka, Alec Pulliam, Megan Saltzmann, Austin Taylor, Brianna Traylor, Brian Vagenos, Lia Wehland, Emily Wilkins
10th Grade
4.0: Hannah Ault, Olivia Barnes, Ethan Berryman, Danielle Buckler, Tavis Buckley, Mason Cardamone, Salena Carson, Madyson Catlett, Elleigh Coleman, Keyara Combs, Tren Crane, Samantha Cudlipp, Daisy Dalrymple, Kaitlyn Dice, Peyton Duncan, Eli Embrey, Elliot Ferguson, Emma Fletcher, Justin Frazer, Tawny Haines, Abigail Hall, Grant Hicks, Isaiah Hott, Ray Jarvis III, Riley Bean-Jones, Hannah Largent, Hanna Lee, Josiah Lester, Trinity Martin, Noah Matko, Abigail McBride, Kaylynn McKee, Lindsey Musselman, Caitlyn Myers, Alex Orndorff, Natasha Poling, Elizabeth Pryor, Robert Quick, Ryan Quick, Levi Richman, Kaitlyn Shockey, Nathan Sions II, Mya Stinnette, Victoria Swisher, Kassidy Taylor, Madison Terrazas, Christian Thorne, Aubree Walden, Matthew Welk, Teagan Werner, Victoria Wysocki
3.5: Rose Agnew, Kassidy Baxter, Gabriella Bell, Shawn Bennett, Emalee Bradley, Ethan Burkett, Matthew Burkhart, Mackenzie Gunther, Hayden Hibbs, Mason Hott, Olivia Keiter, William Kerns, Jonathan Moreland, Madison Neff, Kaylynn Paugh, Anthony Ratliff, Lindsey Rinker, Reagan Rowzee, Damien Scollick, Leah Sell, Carisma Shanholtz, Isis Shauf, Ashlie Smith, Trista Steinemann, Claire White, Gracie Wright
3.0: Jacob Anderson, Destiny Armentrout, Erika Blaylock, Carli Bowman, Julianna Cannon, Noah Church, Madison Deshong, Ashton Haslacker, James Lee, Audrey Linaburg, Victoria McDow, Canyon Nichols, Ayden Polhamus, Brady Pyles, Easton Shanholtz, Dominic Strawn, Riley Streets, Ian Turner
9th Grade
4.0: Emily Arellano, Xander Ashworth, Case Cartwright, Joseph Charlton, Mulledy Cook, Amarie Corbin, Caden Davis, Camden Duncan, Madelyn Graves, Jordan Gray, Evie Groves, Jillian Hagen, Bret Hano, Austin Heavner, Zachary Jeffreys, Hailee Jenkins, Harry Jenkins, Celeste Keiter, Noah Lipps, Haley Ludwick, Veronica Redden, Elisha Roksandich, Jackson Savage, Mackenzie Smith, Dakota Strawderman, Brayden Stump, Harley Talbert, Taylor Treadway, Eliza Vanmeter, Adrianna Warren, Kierra Westfall, Caleb Whitacre, Adam Wilson II, Connor Wolford, Emma Wrye
3.5: Peyton Asbury, Brennon Brinker, Jacob Corbin, Christian Davis, Dominick Digruttolo, Eva Duarte, Jenson Fields, Kendall Fishel, Paige Funk, Melanie Good, Dylan Graham, Jocelyn Hartman, Mason Haslacker, Hope Heavner, Vanessa Hicks, Gabriel Hitaffer, Kiersten King, Daniella Knight, Nikolas Riggleman, Carlina Sardo, Wade Shreve, Jocelyn Woodson
3.0: Zander Ashton, Carter Baber, Isabella Blomquist, Chase Burton, McKenna Cook, Jacob Cooper, Milleny Cotto-Santos, Tyla Crane, Zachary Haines, Reid Harpring, Bradley Knight, Logan Moreland, Ambrielle Odom, Aiden Ritchie, Zander Robinson, Ethan Shafer, Mackenzie Shaffer, Connor Simmons, Hayden Snyder, Hope Sowers, Dylan Streisel, Laney Tierney, Savannah Warren, Amelia Wilson
CAPON BRIDGE MIDDLE
8th Grade
4.0: Addyson Brill, Kalli Carpenter, Hayden Haslacker, Kora McBride, James Monroe, Serenity Pitcock, Luke Poore, Sasha Rohr, Bailey Saville, Christopher Sine
3.5: Jenna Hyson, Summer Hyson, Anna Meadows, Zondra Miller, Ethan VanMeter
3.0: Tyler Camacho, Lynnea Clark, Lyniah Davis, Trinity Davis, Jaleigh Dixon, Alexis Dizerega, Dominick Fitzgerald, Molly McVicker, Aubree Miller, Alyssa Swick
7th Grade
4.0: Ava Call, Parker Charlton, Summer Giffin, Hannah Haines, Trent Keiter, Leo Kidwell, Della Knight, Bailey Nichols, Cayden Thorne, Denny Werner, Landon Whitacre
3.5: Miranda Butler, Gauge Cook, Hayden Davidson, Nathan Davis, Judson Eversole, Giselle Haines, Jolie Jenkins, Rebecca Lockhart, Andrew Loy, Quiley Pratt, Carter Smith, Makenzie Watts, Morgan Welty, Savannah Wysocki
3.0: Talan Beall, Elowyn Boward, Marissa Butler, Athena Clowser, Landon Cross, Kara Custer, Kadence Dizerega, Colten Fleming, Aubrey Fultz, Hailey Hirsch, Hillary Holmes-Evans, Chloee Hott, Trista McCormick, Matthew Medina, Tristin Merrill, Wyatt Montgomery, Nicole Ritter, Samuel Short, Sierra Smelser, Trisha Smith, Devin Wright
6th Grade
4.0: Madison Campbell, Sarah Cates, Elijah Cook, Carla Eyler, Trevor Fry, Paige Gunther, Summer Haines, Emily Holmes-Evans, Evalette Lease, Olivia Montgomery, Karleigh Nichols, Penelope Odom, Donald Shapley, Makenzie Swisher
3.5: Delilah Andersoon, Myleigh Carver, Isabella Didiana, Miley Divelbliss, Juelean Dixon, Lacey Eaton, Gracie Elliott, Haleigh Holliday, Jacob Jeffreys, Colson Kinser, Kaedyn Kuykendall, Kaila Pashby, Makynna Preiss, Lila Rickard, Mason Slade, Madalynn Stephens. Alyssa Strother, Savannah Thomas, Wyatt Thorne, Trenton Tinsman, Shahin Watson, Abbey Williams
3.0: Phoebe Anderson, Ayden Blomquist, Robert Buckler, Madison Cardamone, Jackson Dice, Christopher Downs, Shayla Grimm, Cameron Hawkins, Savanna Hawse, Damien Hiett, Desirea Imes, Alexis Judy, Hunter Landis, Arthur McBride, Hadrian Schnepp, Gage Shank, Aubrie Surla, Presten Taylor, Aiden Whitacre, Laila Williams
ROMNEY MIDDLE
8th Grade
4.0: Tanner Ansel, Alicia Collins, Cloe Griffin, Kaylie Hall, Erika Heagin, Colleen Hott, Emily Kisamore, Delaney McNelis, Morgan Michael, Lydia Moreland, McKeenzie Nelson, Liam Nichols, Kaedyn Phares, Sarah Pownell, Memphis Price-Hartlove, Carter Pyles, Chase Rexrode, Emily See, Camille Simmons, Natalie Sions, Bodie Stankwich, Lane Suddath, Trenton Timbrook, Randijo Wolford.
3.5: Caden Arnott, Linsey Barnes, Olivia Baxter, Jada Bazzell, Braxton Billmeyer, Olivia Bohrer, Cyrus Chaney, Madison Combs, Lilianna Dalrymple, Casey Devlin, Caleb Eaton, Cyrus Evans, Isabella Hochard, Rachel Hott, Sean Long, Emily Shumaker, John Smith, Jr., Ace Thompson, Ethan Vagenos, Cory Waybright, Shane Woodworth.
3.0: Khloe Anderson, Madysin Beavers, Shelby Burrows, Alexa Carr, Isaac Fout, Addisyn Gamber, Vincent Greear, Nevaeh Litchfield, Hayden Pyles, Colton Reckline, Bryson Richardson, Averie Shanholtz, Leah Strawn, Sean Turner, Zane Umstot, Destinee Weasenforth, Eric Welk, Gabriel Wright.
7th Grade
4.0: Ryder Buckley, Kaitlyn Ferguson, Jackson Frazer, Calia Herron, Brayden Hott, Jaime Loftus, Grace McDaniel, Peyton Milleson, Ariel Smith, Lani Stewart, Lydia Teter, Kaliah Thorpe, Lexus Whetzel.
3.5: Wyatt Adams, Addison Ansell, Dylan Ark, Blane Billmeyer, Sean Bowman, Piper Dawson, Shaina Dulaney, Cameron Hamm, Kathryn Harden, Ross Hicks, Maddison Howell, Austin Kyle, Branson Moore, Kamdyn Phares, Zachary Pyles, Madilyn See, Destiny Skipper, Katelyn Summers, Payton Thorne.
3.0: Dezdyn Dougherty, Ethan Dow, Riley Gunter, Kailey Loy, Mark Richman, Olivia Saville, Mackenzie Sullivan.
6th Grade
4.0: Abagail Ashley, Olivia Blaylock, Brianna Cosner, Cayden Crossman, Spencer Daugherty, Brooks Eckard, Eva Eglinger, Morgan Fields, Ava Gray, Nathaniel Hitaffer, Chase Hochard, Noah Jewell, Micah Moreland, Olivia Nichols, Michael Rothstein, Destinee Schollick, Brett Shoemaker, Samuel Shugars, Courtney Sullivan, Jillian Thomas, Kaleb Treadway, Channing Wilt.
3.5: Camden Boley, Ryder Canan, Brycin Cavey, Zachary Corbin, Abigail Davis, Braizly Dougherty, Allison Fries, Claire Hibbs, Brooklyn Kesner, Kolten King, Marcus McBride, Hailey Michael, Allen Nazelrod, Sarah Oak, Makayla Orndoff, Ethan Richman, Noah Riggleman, Satin Riggleman, Jayden Shinault, Summer Shrout, Charlene Stanton, Kade Suddath, Peyton VanMeter, Desiree Whitacre, Logan Woodworth.
3.0: Whitney Baten, Logan Berg, Jenna Combs, Gregory Conard, Savannah Connell, Timmy Cutright, Bryce Gunter, Emma Hapbell, Wesley Keddington, Isabell Konka, Destiny Lewis, Shelby Lewis, Landin Ludwick, Brooklynn Mathias, Treyvon Morsell, Izabela Pacheco, Hope Sutphin, Tucker Twigg .
AUGUSTA ELEMENTARY
5th Grade
Mrs. McBride
4.0: Branson Kline, Mia Tomczak
3.0: Easton Corbin, Holden Evans, Braedon Fabrizio, Marty Pownall, Landon Ratliff, Mason Ratliff, Kenzie Sowers
Mrs. Veach
4.0: Maysa Nichols, Lane Ray, Marley Savage, Makinley Shaffer
3.5: Blake Funk, Nathaniel Roemer
3.0: Lynzy Davis, Cooper Eckard, Lillie Fout, Dakota Matthews, Lucas Mercer, Owen Whitacre
4th Grade
Mrs. Edwards
4.0: Natalyn Jennings, Addisyn Pyles, Taiah Redman, Mason Tomczak
3.8: Levi Richman
3.5: Aaralyn Blake
3.3: Devonee Chambers, Shaye Dev ore, Liam Musselman, Michael Scollick, Kaylee Walters
Mrs. Hill
4.0: Laighla Alkire, Alivia Dice, Brynley Michael, Joseph Vizcaino
3.5: Gracee Huffman, Zoey Raines
3.0: Rheagan Barnes, Gabriel Feathers, Skyla Shrout, Logan Wright
3rd Grade
Mrs. Buck
4.0: Allie Daugherty, Alea Davis, Reagan Dicks, Chance Haggerty, Reed Pyles, Katrina Rannels, Hope Rumsley, Ethan Youngblood, Nate Simms
3.5: Janalee Blackburn, Chase Bolyard, Peyton Daugherty, Nora Saville, Ethan Stokes, Cameron Matthews
3.0: Hayden Simms
Mrs. Feeney
4.0: Daphyne Bean, Jaxon Combs, Jaxen Gray, Kylie Varrati
3.5: Eian Fields, Aubrey Kesner
3.0: Pierce Daugherty, Zachary Kauffman, Grafton Whitacre, Wesley Youngblood
CAPON BRIDGE ELEMENTARY
5th Grade
Ms. Mirfin
4.0: Amelia Garrett, Kylie Kesner, Christopher Moreland, Nickole Warfield
3.5: Natalie Roberts, Lourdes "Lulu" Vandevander, Makenzie Wright
3.0: Amy Armstrong, Chase Crane, Kendrick Michael, Brandon Perez, Averiona Stanley
Mrs. Mowrey
4.0: Chase Brill, Lila Eversole, Scarlet Garrett, Joseph Lahman, Dominik Ross
3.5: Julia-Ann Goad, Braylee Meade, Peyton Wright
3.0: Ava Kees, Aryanni Merritt, Orion Rogers
4th Grade
Mrs. Moore
4.0: Landon Vanmeter, Logan Davis, Donald Sechrist, Logan Flohr
3.5: Alyssa Bohon, Riley Kerns, River Lapinski, Statton Lee, Brody Ringer, Bryson Smith
3.0: Dalton Clatterbuck, Jackson Custer, Kyleigh Dow, Gage Wilkins, Collin Lupton
Mrs. Thorne
4.0: Aubrey Adams, Addison Blocker, Kandise Kesner, Reagan Riggleman, Blake Rodgers, Sageann Rohr, Kali Werner, Evan Williams, Ada Zerfoss
3.5: Zoey Crouse, Josie Davis, Jayden Howard, Claire Kessinger, David Miller, Jackson Miller, Madyx Preiss, Jaxon Rohrbaugh
3rd Grade
Ms. Hott
4.0: Eric Blomquist, Natialie Braithwaite, Isabella Campbell, Layton Lewis
3.5: Haley Benson, Alayjah Bland, Taylen Conner, Hayden Craig, Janayah Dixon, Aiden Fitzgerald, Kayleigh Kummer, Braxton Mantz, Elizabeth McCallum, Rezmai Stanley, Amelia Zerfoss
3.0: Halee Garber, Brandon Stine
Ms. Hayden
4.0: Kaitlyn Cates, Harper Dunlap, Phoenix Fox, Haven Hawkins, Bently Loy, Alexander Moreland, Avery Morris, Sawyer Nichols
3.5: Eric Butler, Ronnie Cheves, Hailey Craig, Qwentin Evans, Eve Holmes-Evans, Emmitt Liggins, Aurora Lintz, Zain Robinson, Camden Shipe, David Smith
3.0: Charlee Alvarado, Dillion Kenney, Dalton Shirley
JOHN J. CORNWELL ELEMENTARY
No honor roll provided
ROMNEY ELEMENTARY
5th Grade
Mrs. Massie
4.0: Mason Chenoweth, Hailey Denmark, Hana Marshall, Isabella Mathias, Sawyar Park, Kendyl Stewart
3.5: Charly Ashton, Joseph Mullins, Kassidy Stickley
3.0: Chrystian Helmick, Camren roy, Adrienna Yaoffee
Mrs. Greathouse
4.0: Julie Boyles, Kensley Connell, Connor Crouse, Jordan Dillsworth, Lilly Frank, Lainah Gayle, Dalton Smith, Greyson Snyder, Cooper Twigg
3.5: Grace Barker, Braxton Bourne, Maddie Burroughs, Jesse Harper, Kody Phelps, Blaine Skeen, Eli Skipper, Ethan Synder
3.0: Garrett Ark, Brody Gosnell, Skyler Linaburg, Gavyn Pyles
Mrs. Mariska
3.0: Dalton Racey
4th Grade
Mrs. Barnes
4.0: Payton Billmeyer, Hailey Cunningham, Madison Didawick, Brody Harmon, Braylon See, Aubree Thomas, Jailyn Thompson
3.5: Ryan Connolly, Hack Pace, Mason Rayner
3.0: Braelyn Canan, Scott Twigg
Mrs. Cunningham
4.0: Nate Adams, Wesley Dawson, Lucus Frank, Kaydence Harris, Khloe Hoffman, Dalylah Hochard, Cassandra Morsell, Gunner Thomas
3.5: Bradlee Mathias, Bryson Mitzel, Caiden Ritchie
3.0: Ayden Taylor, Isaiah Urban
Mrs. Mariska
4.0: Bryley Sisler
3rd Grade
Mrs. Lupton
4.0: Hailee Beaver, Sydney Clem, Autumn Dolly, Carleigh McNickle, Baylor Simon, Zylor Simon
3.5: Camiran Bolyard, Austin Frank, Garrison Grapes, Elizabeth Lee, Serenity Likens, John Miller, Abigail Parsons, Kason Sharpley, Trey Skeen, Remi Taylor
3.0: Philip Heward, Madison Pope, Adaya Riley, Carson Shorter, Cameron White
Ms. Mariska
3.5: Tyler Dove-Reno, Ayden Johnson
Mrs. Pancione
4.0: Keegan Evans, Gracie Hite, Jacob Hite, Jayla Martin, Trinity Martin, Emilia Morris, Mathew Sions
3.5: Jaylen Bazzell, Janel Boyles, Gage Fields, Bentley Mynhier, Luke Rannells, Ruben Terrazas, Pippa Windsor, Lily Wright
3.0: Coraline Connolly, Wyatt Davis
Mrs. Landis
4.0: Aaralynne Berg, Max Gebert, Alyssa Jourdain, Victoria Largent, Autumn Rhodes, Kane Richardson, Sarah May Shoemaker
3.5: Meila Miller, Trinyti Smallwood, Liam Taylor, Lalazah urban, Caleigh Woodson
3.0: Blake Ireland, Tori Patterson, Logan Thompson, Madelyn Webb
SLANESVILLE ELEMENTARY
5th Grade
Mr. Nixon
4.0: Lainey Graves, Olivia Haines, Rufinalynn Haines, Anna Lockhart, Christopher Wood
3.5: Adam Alderman, Steve Everett, Zachary Russell, Madisyn Saville, Zander Whitacre
3.0: Courtney Bullock, Myah Heishman, Brenna Jewell, Nicholas Lucus, Gregory Miller, Sydney Ritchie, Trenton Voit, Cody White
4th Grade
Mrs. Weaver
4.0: Brock Abrell, Wesson Bohrer, John Crouse, Jacob McNelis, Walker Thorne
3.5: Sarah Burton, Collin Combs, Layla Facemire, Jeremy Hirsch, Landon Kesner, Grayson Newman
3.0: Kara Abrell, Cheyenne Aliff, Taylor Dice, Bruce Jewell, Aliviah Montgomery, Keegan Mosholder, Kenneth Puffinburger, Sydney Voit
3rd/4th Grade
Ms. Page
4.0: Tinley Thorne, Alijah Ritenour, Colten Pyles
3.5: Adyson Moreland, Gavin Satterwhite, Mia Summers
3.0: Kloee Hock, Grace Miller, Delilah Kidwell, Cayne Shingletond
3rd Grade
Mrs. Sowers
4.0: Trinity Montgomery
3.5: Jozlynn Atkins, Bradley Bohrer
3.0: Chace Everett, Hunter Fee, Grant Kesler, Lakelyn Kinser, Archer Long, Kaileigh McConnell
SPRINGFIELD-GREEN SPRING ELEMENTARY
5th Grade
Mr. Clark
3.5: Zaylee Arbogast, Bobby Cooksey, Rylee Koontz, Zachary Malcolm, Xavier Valle, Skyler Wotring
3.0: Rebecca Arellano, Josie Barr, Lucy Harris, Addison Shanholtz
4th Grade
Mrs. Harrison
4.0: Emmanuel Arellano, Bockious Heavner, Zaiden Meadows, Claire Milleson, Leah Smith
3.5: Nikolai Doll, Bristal Messick, Shiloh Wotring, Ireland Heavner, Halanah Kepple, Curtis Lewis,
3.0: Blake Arnold, Scott Carter, Kiera Schaeffer
3rd Grade
Mrs. Derham
4.0: Branson Frye
3.0: Faith Buckley, Bradley Deurr, Aven Doman, Brett Ritz, Evan Ritz, Addelyn Scarlett
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