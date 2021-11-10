Hampshire High
9th Grade
4.0 — Tanner Ansel, Eleanore Armstrong, Linsey Barnes, Kyell Bitzer-Sample, Emma Blau, Kalli Carpenter, Alexa Carr, Jacob Colvin, Madison Combs, Emma Custer, Casey Devlin, Jacob Dove, Cloe Griffin, Kaylie Hall, Reid Harping, Hayden Haslacker, Colleen Hott, Jenna Hyson, Giovanna Matthews, Delaney McNelis, Molly McVicker, Morgan Michael, Lydia Moreland, McKeenzie Nelson, Karen Paniagua, Serenity Pitcock, Luke Poore, Sarah Pownell, Carter Pyles, Emily Shumaker, Christopher Sine, Bodie Stankwich, Leah Strawn, Angelica Vasquez, Eric Welk, Thalia Williams, Randijo Wolford, Shane Woodworth
3.5 — Luka Andersson, Caden Arnott, Hannah Barclay, Johnathan Barclay, Sofia Brake, Addyson Brill, Megan Corbin, Trinity Davis, Alexis Dizerega, Hannah Elliott, Sadie Elliott, Cyrus Evans, Ryan Feidler, Gabriella Gonzales, Zane Hines, Richard Hudson Jr., Summer Hyson, Jalyn Jewell, Jayden Jewell, Cora Kirk, Adrian Litchfield, Nevaeh Litchfield, Kora McBride, Bruce Mercer, Ayla Miller, Zondra Miller, James Monroe, Liam Nichols, Kaedyn Phares, Colton Reckline, Bryson Richardson, Sasha Rohr, Angel Rosales-Barajas, Bailey Saville, Emily See, Averie Shanholtz, Jeremy Shank, Natalie Sions, Madison Skelley, Jalyssa Smith, Maliyah Steinmetz, Lane Suddath, Alyssa Swick, Ace Thompson, Trenton Timbrook, Sean Turner, Frank Watson
3.0 — Ashton Arbogast, Aunesti Arbogast, Olivia Baxter, Madysin Beavers, Olivia Bohrer, Christopher Canan, Cyrus Chaney, Nevaeh Church, Lynnea Clark, Dakota Davidson, Emma Davidson, Carter Davis, Jaleigh Dixon, Alexis Dockery, Ava Dodson, Catelynn Flanagan, Ian Gilman, Jacob Gosnell, Joseph Hart, Isabella Hochard, Rachel Hott, Alexzaundr Lee, Sarah Levin, Aiden Loy, Seth Mercer, Olivia Miller, Cash Mills, Reese Morris, Caleb Myers, Brennon Nelson, Chase Rexrode, Edward Shanholtz, Camille Simmons, Robert Spring, Zane Umstot, Ethan Vagenos, Ethan VanMeter, Jonathan Veach, Lee Warfield, Alayssa Waye
10th Grade
4.0 — Emily Arellano, Xander Ashworth, Brennen Brinker, Chase Burton, Case Cartwright, McKenna Cook, Mulledy Cook, Tyla Crane, Caden Davis, Domonick Digruttolo, Camden Duncan, Melanie Good, Madelyn Graves, Jordan Gray, Evie Groves, Jocelyn Hartman, Austin Heavner, Vanessa Hicks, Austin Hines, Zachary Jeffreys, Hailee Jenkins, Noah Lipps, Ambrielle Odom, Taylor Powers, Elisha Roksandich, Carlina Sardo, Mackenzie Shaffer, Wade Shreve, Mackenzie Smith, Paige Smith, Jasmine Stancliff, Dakota Strawderman, Brayden Stump, Harley Talbert, Laney Tierney, Taylor Treadway, Ryleigh Underwood, Eliza VanMeter, Kierra Westfall, Adam Wilson II, Joselyn Woodson, Emma Wrye
3.5 — Peyton Asbury, Isabella Blomquist, Joseph Charlton, Jessica Chavez, Mariaelena Chavez-Trejo, Nicholas Cook, Paige Funk, Dylan Graham, Zachary Haines, Bret Hano, Hope Heavner, Kaylee Keith, Jaden Kerns, Parker Kinser, Gavin Kline, Courtney Largent, Abigayle McKee, Garren Meadows, Ariahuna Montgomery, Desiree Ratliff, Aiden Ritchie, Zander Robinson, Abagayle Roy, Jackson Savage, Dylan Streisel, Rieley Surla, Caleb Vandevander, Amelia Wilson
3.0 — Zander Ashton, Gary Beckman, Kierston Blaknkenship, Braxton Burke, Sloan Clower, Milleny Cotto-Santos, Anna Dovel, Jenson Fields, Malachi Good, Gabriel Hitaffer, Ashlyn Holliday, West Holmes-Evans, Morghan Howard, Devin Kerns, Kiersten King, Daniella Knight, Taylor Levin, Aiden Lupton, Harmoni Montgomery, Karley Mothershead, Shelby Nisbet, Ashley See, Ethan Shafer, Hayden Snyder, Hope Sowers, Hayden Stankwich
11th Grade
4.0 — Olivia Barnes, Ethan Berryman, Erin Blaylock, Emalee Bradley, Danielle Buckler, Tavis Buckley, Anna Christophel, Elleigh Coleman, Tren Crane, Samantha Cudlipp, Daisy Dalrymple, Madison Deshong, Peyton Duncan, Eli Embrey, Elliot Ferguson, Justin Frazer, Mackenzie Gunther, Tawny Haines, Abigail Hall, Ashton Haslacker, Isaiah Hott, Ray Jarvis III, Olivia Keiter, Bobby Kerns, Hannah Largent, Hanna Lee, Josiah Lester, Ryleigh Lewis, Nathan Mallery, Trinity Martin, Noah Matko, Abigail McBride, Kaylynn McKee, Jonathan Moreland, Lindsey Musselman, Caitlyn Myers, Madison Neff, Alex Orndorff, Kaylyn Paugh, Natasha Poling, Elizabeth Pryor, Robert Quick, Ryan Quick, Levi Richman, Reagan Rowzee, Leah Sell, Isis Shauf, Nathan Sions II, Ashlie Smith, Alexandria Spencer, Mya Stinnette, Victoria Swisher, Kassidy Taylor, Madison Terrazas, Christian Thorne, Matthew Welk, Teagan Werner, Alexander Whitacre
3.5 — Rose Agnew, Paige Anderson, Hannah Ault, Kassidy Baxter, Gabriella Bell, Ericka Blaylock, Solomon Boward, Carli Bowman, Ethan Burkett, Matthew Burkhart, Julianna Cannon, Mason Cardamone, Madyson Catlett, Noah Church, Keyara Combs, Melodee Corbin, Timothy Davis, Kaitlyn Dice, Jonathan Eylicio, Emma Fletcher, Tayzlie Fox, Mikayla Hawley, Jaleah Heatwole, Hayden Hibbs, Grant Hicks, Riley Jones-Bean, Audrey Linaburg, Douglas Macarthur III, Alanna McDuffie, Dylan Miller, Canyon Nichols, Mary Orndorff, Lakin Propps, Brady Pyles, Zane Rothgeb, Easton Shanholtz, Kaitlyn Shockey, Aiden Stambler, Aubree Walden, Gracie Wright
3.0 — Shawn Bennett, Olivia Butler, Salena Carson, Braylon Davis, James Dean, Keyara Heatwole, Breanna Jenkins, Natalie Kerns, Lacey Konka, Jasmine Lease, James Lee, Monica Misiak, Briauna Parsons, Anthony Ratliff, Lindsey Rinker, Lauryn Robbins, Michael Robinson, Carisma Shanholtz, Jacob Staub, Trista Steinemann, Riley Streets, Kendall Sulser, Ian Turner, Savannah Voit, Claire White, Ryan White, Brent Wolford
12th Grade
4.0 — Trevor Anderson, Micah Banks, Miles Barnes, Seth Billmeyer, Caitlin Blair, Tessa Braithwaite, Austin Bruchey, Hunter Campbell, Pierce Cartwright, Gabrielle Clower, Madison Corbin, Emily Dawson, Hailey Evans, Jacob Finzel, Michael Gilman Jr., Cailin Goad, Kaitlyn Hartman, Amelia Hicks, Alex Hott, Colin Hott, Brooke Kelly, Alexandea Kile, Taylor Kirk, Kaelyn Knight, Mary Kurchock, Triston Kyle, Cameron Lavinder, McKenzie Ludwick, Megan Ludwick, Kera Mason, Madison Mathias, Lauren McKenery, Naomi McKinney, Elijah McMillion, Tyler Milliken, Grayce Montgomery, Cohen Mowery, Virginia Nazelrod, Summer Ritchie, Cynthia Shaffer, Erowyn Shaffer, Hunter Shaffer, Gentry Shockey, Callie Simmons, Alexander Smith, Emilia Smith, Alyssa Spaid, Brianna Traylor, Curtis Twigg, Alexa VanMeter, Emily Wilkins, Chevelle Williams, Stephanie Wolford
3.5 — David Alkire, Leticia Arellano, Grace Bond, Kiara Davis, Samantha Dawson, Jocelyn Dixon, Mazie Donivan, Camryn Downs, Meadow Edgecomb, Miranda Haines, Natali Haines, Alexis Hawkins, Connor Hott, Hayden Howell, Keirstin Kidwell, Hannah McKenzie, Lindsay Nelson, Kelly Nottingham, Madison Opicka, Sharon Patterson, Gage Powers, John Pritts, Alex Pulliam, Megan Saltzman, Layla Shingleton, Triston Timbrook, Cody Vandevander, Lia Wehland, Hannah White
3.0 — Edward Blomquist, Dallas Boyce, Cameron Conner, Daylon Dockery, Jeffery Garris, Gabriel Hamm, Abbigail Hedrick, Zachary Hill, Dailey Keiter, Payton Kidwell, Hunter Lear, Erica Lemasters, Noah Linaburg, Lucas Martinez, John Miller, Chasity Mongold, Elizabeth Puffinberger, Emma Ramsey, Austin Taylor
Capon Bridge Middle
6th Grade
4.0 — Chase Brill, Lila Eversole, Amelia Garrett, Scarlet Garrett, Olivia Haines, Rufinalynn Haines, Brandon Perez, Lillian Schoen, Lourdes Vandevander
3.5 — Dorothy Blau, Autumn Charlton, Meya Clark, Matthew Cowgill, Chase Crane, Julia-Ann Goad, Brandon Hodge, Brenna Jewell, Ava Kees, Kylie Kesner, Joseph Lahman, Anna Lockhart, Jacob Long, Nicholas Lucas, Lucas Mercer, Aryanni Merritt, Zachary Miller, Christopher Moreland, Orion Rogers, Dominik Ross, Zachary Russell, Christopher Wood, Makenzie Wright, Peyton Wright
3.0 — Adam Alderman, Amy Armstrong, Erica Call, Christian Duncan, Gavin Feathers, Myah Heishman, Kendrick Michael, Gregory Miller, Jade Mongold, Morgan Pollock, Briahna Pultz, Sydney Ritchie, Natalie Roberts, Gracie Shifflett, Landen Spalding, Isaac Steinmetz, Trenton Voit, Nickole Warfield, Cody White, Kyleigh White
7th Grade
4.0 — Madison Atkins, Emma Benson, Madison Cardamone, Myleigh Carver, Sarah Cates, Elijah Cook, Carla Eyler, Trevor Fry, Paige Gunther, Savanna Hawse, Jacob Jeffreys, Evalette Lease, Donald Schapley, Mason Slade, Jacob Sowers, Makenzie Swisher
3.5 — Shylynn Bailey, Ayden Blomquist, Aiden Brown, Madison Campbell, Jackson Dice, Isabella Didiana, Juelean Dixon, Jasmine Eye, Madeline Fleming, Summer Haines, Cameron Hawkins, Szavannah Hines, Haleigh Holliday, Emily Holmes-Evans, Colson Kinser, Olivia Montgomery, Karleigh Nichols, Penelope Odom, Lila Rickard, Trevor Roof, Jaylyne Slonaker, Avory Steinmetz, Madalynn Stephens, Presten Taylor, Wyatt Thorne, Shahin Watsonk, Abbey, Williams, Laila Williams
3.0 — Delilah Andersson, August Arce, Jason Barclay, Karlee Blackburn, Rachel Chapman, Miley Divelbliss, Christopher Downs, Lacey Eaton, Gracie Elliott, Shayla Grimm, Damien Hiett, Desirea Imes, Gary Jenkins, Arthur McBride, Victoria McConnell, Aleigha McDonald, Levi Nisbet, Kaila Pashby, Makynna Preiss, Josiah Reyes, Hadrian Schnepp, Aiden Whitacre
8th Grade
4.0 — Maggie Brake, Marissa Butler, Parker Charlton, Judson Eversole, Hannah Haines, Leo Kidwell, Bailey Nichols, Denny Werner
3.5 — Miranda Butler, Lorelei Chamnik, Owen Fishel, Ryleigh Frazier, Summer Giffin, Jolie Jenkins, Della Knight, Rebecca Lockhart, Andrew Loy, Matthew Medina, Cayden Thorne, Makenzie Watts
3.0 — Talan Beall, Elowyn Boward, Ava Call, Dominick Canova, Kara Custer, Hayden Davidson, Brittany Dovel, Aubrey Fultz, Oliva Goad, Chloee Hott, Hisely Keiter, Jesse Mongold, Wyatt Montgomery, Emerson Pearce, Adam Racey, Nicole Ritter, Carter Smith
Romney Middle
6th Grade
4.0 — Julie Boyles, Mason Chenoweth, Bobby Cooksey, Lillian Good, Branson Kline, Isabella Mathias, Maysa Nichols, Camren Roy, Marley Savage, Madisyn Saville, Makinley Shaffer, Greyson Snyder, Jackson Timbrook.
3.5 — Zaylee Arbogast, Alice Arnold, Josie Barr, Abigail Canan, Michael Clower, Kensley Connell, Easton Corbin, Hailey Denmark, Isabelle Dow, Holden Evans, Blake Funk, Lainah Gayle, Lainey Graves, Whittney Haines, Chrystian Helmick, Viktor Kinder, Tyler Kisamore, Rylee Koontz, Zachary Malcolm, Kayden Mattingly-Stewart, Joseph Mullins, Sawyar Park, Dalila Parrish, Marty Pownall, Landon Ratliff, Mason Ratliff, Lane Ray, Briar Richman, Kenzie Sowers, Chase Stewart, Mia Tomczak, Brianna Turner, Xavier Valle, Skyler Wotring.
3.0 — Elsa Alarcon, Charly Ashton, Eva Barker, Pearce Berkel, Madalynn Burroughs, Connor Crouse, Lynzy Davis, Jordon Dillsworth, Cooper Eckard, Lilly Frank, Tori Garland, Kinley Jenkins, Brookelynn Lewis, Skyler Linaburg, Kody Phelps, Ethan Snyder, Kendyl Stewart, Kassidy Stickley, Ashton Stonesifer, Bradley Watts, Owen Whitacre, Zander Whitacre.
7th Grade
4.0 — Olivia Blaylock, Brianna Cosner, Brooks Eckard, Eva Eglinger, Morgan Fields, Ava Gray, Claire Hibbs, Micah Moreland, Allen Nazelrod, Olivia Nichols, Charlene Stanton, Kade Suddath, Courtney Sullivan, Jillian Thomas, Kaleb Treadway, Channing Wilt.
3.5 — Abagail Ashley, Marissa Belford, Logan Berg, Camden Boley, Ryder Cannan, Brycin Cavey, Draycin Combs, Zachary Corbin, Autumn Cosgrove, Cayden Crossman, Spencer Daughtery, Abigail Davis, Allison Fries, Bryce Gunter, Emma Hapbell, Nathanial Hitaffer, Chase Hochard, Noah Jewell, Wesley Keddington, Kolten King, Landin Ludwick, Brooklynn Mathias, Marcus Mcbride, Ana Mendoza, Hailey Michael, Olivia Misiak, Sarah Oak, Makayla Orndoff, Ethan Richman, Noah Riggleman, Michael Rothstein, Miguel Salinas, Destinee Scollick, Brett Shoemaker, Summer Shrout, Peyton Vanmeter, Desiree Whitacare, Ayden Wright.
3.0 — Whitney Baten, Peyton Berkel, Nadylea Chapman, Braizly Dougherty, Jakayla Fox, Isabella Leatherman, Shelby Lewis, Oliver Miller, Satin Riggleman, Isabella Rinker, Jayden Shinault, Logan Woodworth.
8th Grade
4.0 — Holly Barnes, Candice Epperly, Kaitlyn Ferguson, Jackson Frazer, Calia Herron, Jaime Loftus, Peyton Milleson, Ariel Smith, Lydia Teter, Kaliah Thorpe.
3.5 — Wyatt Adams, Addison Ansell, Hunter Beaver, Sean Bowman, Ryder Buckley, Dezdyn Dougherty, Ethan Dow, Shaina Dulaney, Madynn Frye, Stephanie Graves, Riley Gunter, Ross Hicks, Brayden Hott, Alaina Kesner, Austin Kyle, Kailey Loy, Grace Mcdaniel, Branson Moore, Kamdyn Phares, Olivia Saville, Madilyn See, Makenna See, Lani Stewart, Payton Thorne, Lexus Whetzel, Gabriel Wright.
3.0 — Dylan Ark, Jacob Ault, Blane Billmeyer, Piper Dawson, Jaden Dorsey, Brent Evans, Avic Fincham, Kadance Ganoe, Cameron Hamm, Kathryn Harden, Ariel Hoffman, Maddison Howell, Zeke Mcdonald, Caleb Mcduffie, Andrew Miller, Skyler Parrish, Zachary Pyles, Mark Richman, Angel Savage, Destiny Skipper, Alexa Stokes, Mackenzie Sullivan, Alessa Unruh.
Augusta Elementary
3rd Grade
Mrs. Raines
4.0 — Aubree Cosgrove, Ella Eglinger, Isabella Fout, Camden Javage, Ava Kline, Gregory McBride
3.5 — Ami Ayers, Colton Coon, Neveah Gardner, Carter Javage, Jordyn Judy, Cheyanne Kesner, Benjamin Riggleman
3.0 — Adrienne Shanholtz, Jasper Shanholtz, Hayden Tobesman
Mrs. Feeney
4.0 — Kylee Haines, Ethan Knave, Alexia Pyles, Aleaha Riggleman, Joshua Carter, Naitala Knotts, Logan Youngblood
3.5 — Annaleigh Fabrizio, Kinsley Haines, Brooklyn Kline, Leigha Simms
3.0 — Katie Baker, Morgan Clower, Bella Mathias, Teddy Shawen
4th Grade
Mrs. Hill
4.0 — Daphyne Bean, Jaxen Gray, Xavier Davis, Cameron Matthews
3.5 — Reagan Dicks, Hope Rumsley
3.0 — Jaxon Combs, Pierce Daugherty, Nora Saville, Crystal Shanholtz, Kylie Varrati, Grafton Whitacre, Ethan Youngblood
Mrs. Edwards
4.0 — Chase Bolyard, Reed Pyles
3.5 — Janalee Blackburn, Peyton Daugherty, Alea Davis, Eian Fields, Chet Rickman, Ethan Stokes
3.0 — Allie Daugherty, Aubrey Kesner, Wesley Youngblood
5th Grade
Mrs. Veach
4.0 — Brynley Michael
3.5 — Rheagan Barnes, Alivia Dice, Noah Evans, Gracee Huffman, Brenna Rexrode, Levi Richman, Skyla Shrout, Nathaniel Stokes
3.0 — Shaye Devore, Gabriel Feathers, Gavin Marshall
Mrs. McBride
4.0 — Addisyn Pyles, Taiah Redman, Mason Tomczak, Nathanel Simms, Hayden Barclay
3.5 — Laighla Alkire, Aria Harrison, Natalyn Jennings, Liam Musselman, Michael Scollick, Aliyah Trenum
3.0 — Aaralyn Blake, Justin Dulaney, Zoey Raines
Capon Bridge Elementary
3rd Grade
Ms. Hott
4.0 — Lily Giffin, Kinsley Howard, Oliver Oakley, Liam Ringer, Braxton Swain, Blythe Swett
3.5 — Mikaylea Davis, Huxley Hilton, Payton Jenkins, Kirby Poland, Ryan Ritter, Emma Whitacre
3.0 — Shane Alderman, Kaylee Barb, Natalie Rittenhouse, Lilly Sasser, Preston Vanmeter
Ms. Hayden
4.0 — Natalie Charlton, Balin Dorsch, Lee Holmes-Evans, Crew Thomas, Brantley Whitacre
3.5 — Addyson Ault, Zayne Burkhardt, Landon Mugnano, Sofia Orndorff, Riley Owens, Myah Preiss, Harrison Rice, Kylyn Schrader
3.0 — Dixie Sands
4th Grade
Mrs. Thorne
4.0 — Jazmin Heater
3.5 — Alayjah Bland, Ronnie Cheves, Christy Goad
3.0 — Eric Butler, Marie Christian, Kayleigh Kummer, Layton Lewis, Bently Loy, Braxton Mantz, Zain Robinson
Mrs. Moore
4.0 — Dillion Kenney, Aurora Lintz, Avery Morris, Sawyer Nichols, Natalie Braithwaite, Isabella Campbell, Kaitlyn Cates, Phoenix Fox, Haven Hawkins
3.5 — Elizabeth Mccallum, Alexander Moreland, David Smith, Amelia Zerfoss, Eric Blomquist, Harper Dunlap
3.0 — Emma Alderman, Eve Holmes-Evans
5th Grade
Ms. Mirfin
4.0 — River Lapinski, Sageann Rohr,
3.5 — Addison Blocker, Stormie Hines, Jayziah Netzer, Brody Ringer, Dominick Willis
3.0 — Ryan Chapman, Logan Davis, Jerry Frattalillio, Aden Hayslip, Collin Lupton, David Miller, Blake Rodgers, Nevaeh Smoot, Tya Wiles
Mrs. Mowrey
4.0 — Aubrey Adams, Kandise Kesner, Claire Kessinger, Reagan Riggleman, Jaxon Rohrbaugh, Willow Saulter-Ludwick, Landon VanMeter, Ada Zerfoss
3.5 — Dalton Clatterbuck, Zoey Crouse, Kyleigh Dow, Logan Flohr, Riley Kerns, Donald Sechrist, Bayleigh Walker, Kali Werner
3.0 — Cruz Alvarado, Josie Davis, Statton Lee, Bryson Smith, Evan Williams
John J. Cornwell Elementary
3rd Grade
4.0 — Autumn Brooks, Avery Largent, Chloe Rexroad, Jacob Smith, Bryson Stewart
3.5 — Xia Bailey, Ryah Boyd, Landyn Whetzel
3.0 — Christian Mattingly, Paris Stewart, Eli Willard
4th Grade
4.0 — Xavier Whetzel
3.5 — Elijah Lopez
5th Grade
3.5 — Nathaniel Moyer
3.0 — Savannah Dent-Wieciech, Bryson Mattingly-Stewart
Romney Elementary
3rd Grade
Mrs. Mariska
4.0 — Owen Carter
Ms. Landis
4.0 — Kaylin Moreland
3.5 — Reina Baez-Love, Brennon Baker, Chad Beaver, Emmett Carter, Braydon Doman, Tanner Gunter, Maddie Hochard, Riley Linaburg, Silas Nichols, Jill Simmons, Emma Via
3.0 — Dalton Everett, Landon keckler, Marcus McNickle, Caydence Rosales
Mrs. Nicholson
4.0 — Brileigh Clark, Jaden Denmark, Ella Phillips, Paisley Ravenscroft, Wyatt Whitacre
3.5 — Kaden Flores, Liam Groese, Zaephaniah Kesner, Haiden Portmess, John Eli Reed, Nathaniel Shugars
3.0 — Peyton Bazzell, Harper Clower, Kendall Cooley, Jace Crandall, Wyat Shoemaker, Rylee Smallwood
Mrs. Pancione
4.0 — Morrison Edgecomb, Karsyn McHenry
3.5 — Tervor Davis, James Dillsworth, Margaret Edgecomb, Cash Halterman, Wesley Hicks, Cameron Kesner, Greydon Massie, Haedilynn Morgret, Corbin See
4th Grade
Mrs. Mariska
4.0 — Ayden Johnson
3.5 — Tyler Dove-Reno
Mrs. Beeman
4.0 — Aaralynne Berg, Keegan Evans, Gage Fields, Kane Richardson, Charlotte See
3.5 — Coraline Connolly, Makayla Leake, Maeghan Maxwell, Abigail Parsons, Tori Patterson, Autumn Rhodes, Baylor Simon, Zylor Simon, Trey Skeen, Lalazah Urban
3.0 — Antonio Day-Hose, Serenity Likens, Madelynn Webb
Mr. Colebank
4.0 — Jayden Amos, Autumn Dolly, Gracie Hite, Jacob Hite, Jayla McCoy-Martin, Trinity McCoy-Martin, Matthew Sions
3.5 — Jaylen Bazzell, Hailee Beaver, Blake Ireland, Evan Shanholtz, Carson Shorter, Trey Spencer, Remi Taylor, Ruben Terrazas, Tegan Vanmeter, Ariah (Pippa) Windsor
Ms. Barnes
4.0 — Julie Boyles, Sydney Clem, Elizabeth Lee, Carleigh McNickle, Bentley Mynhier, Sarah May Shoemaker, Liam Taylor, Lily Wright
3.5 — Luke Bennett, ZoeMae Cayabyab, Wyatt Davis, Addison Moore, Kason Sharpley, Trinity Smallwood
3.0 — Camiran Bolyard, Austin Frank, Emmitt Liggins
5th Grade
Mrs. Mariska
4.0 — Bryley Sisler
3.5 — Mckenzie Wheeler
Mrs. Massie
4.0 — Wesley Dawson, Madison Didawick, Daphne Frantz, Brody Harmon, Joshua Lambertn, Jaydon McDonald, Cassie Morsell, Aubree Thomas
3.5 — Morgan Andrews, Braelyn Canan, Vannessa Carter, Katlynn Cheshire, Kenneth Lucus Frank, Khloe Hoffman, Isabella Humphries, Charlie Wood, Daniel Wright
3.0 — Kaydence Harris, Bradlee Mathias
Mrs. Greathouse
4.0 — Payton Billmeyer, Hailey Cunningham, Roger Haines, Dalylah Hochard, Bryson Mitzel, Braylon See, Landon Sirk, Gunner Thomas
3.5 — Nathanyal Adams, Neveah Netzer, Hack Pace, Ayden Taylor
3.0 — Emma Carter, Aliegha Furlow, Mason Rayner, Branson Swecker, Jailyn Thompson, Isaiah Urban
Slanesville Elementary
3rd Grade
Mrs. Sowers
3.5 — Kalem Heishman, Heidi Broderick
3.0 — Eli Atkins, Andrew Combs, Haven Custer, Christina Ginevan, Cullen Sirk, Jaxson Synovec, Abel Wright
3rd/4th Grade
Ms. Page
4.0 — Berkeley Raine Cook, Daniel Crouse, Asher Mowery, Mikalaya Simpson
3.5 — Noah Carson, Maren Cartwright, Kinley Fry
3.0 — Forrest Harthun, James Hedrick, Lakelyn Kinser, Gavin Satterwhite
4th Grade
Mrs. Weaver
4.0 — Delilah Kidwell, Colten Pyles, Alijah Ritenour, Tinley Thorne
3.5 — Jozlynn Atkins, Bradley Bohrer, Ramius Harthun, Grant Kesler, Archer Long, Jayce Montgomery, Kaileigh McConnell, Austin Watson, Mason Watts
3.0 — Jonah Burton, Hunter Fee, Cayne Shingleton
5th Grade
Mr. Nixon
4.0 — John Crouse, Ryan Hayden, Walker Thorne
3.5 — Kara Abrell, Cheyenne Aliff, Sarah Burton, Taylor Dice, Landon Kesner, Grace Miller, Grayson Newman, Trenton Waugh
3.0 — Antonio Capone, Marianna Hock, Bruce Jewell
Mrs. Poland
4.0 — Brock Abrell, Wesson Bohrer, Jacob McNelis
3.5 — Collin Combs, Layla Facemire, Aliviah Montgomery, Keegan Mosholder, Kenneth Puffinberger II, Sydney Voit, Taylor Waugh
3.0 — Kloee Hock
Springfield-Green Spring Elementary
3rd Grade
Mrs. Derham
4.0 — Kaylee Bidinger
3.0 — Eva Amrhine, Evan Burkett, Justice Crites, Dakota Elliott, Lucus Lilly, Addelyn Scarlett
4th Grade
Mrs. Harrison
4.0 — Faith Buckley, Branson Frye, Alex Mendoza
3.0 — Olivia Campbell, Greyson Dillon, Aven Doman, Levi Foley, McKenna Haines, Brett Ritz, Evan Ritz, Addlie Shanholtz, Sabashtian Stewart
5th Grade
Mrs. Cunningham
4.0 — Coleson Ault, Bockious Heavner, Claire Milleson
3.0 — Emmanuel Arellano, Liberty Crites, Nikolai Doll, Ireland Heavner, Curtis Lewis, Halanah Kepple, Zaiden Meadows, Bristal Messick, Leah Smith, Shiloh Wotring
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