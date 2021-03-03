Hampshire High
12th Grade
4.0: Luke Alkire, Euphoria Bourne, Daniel Carpenter, Joshua Cobb, Alexus Cooper, Mackenzie Corbin, Zakk Corbin, Michael Davis Jr, Bria Edgell, Marcus Elmer, Robert Farrell, Virginia Feidler, Zachary Gasch, Matthew Gibson, Deidra Haines, Aubrey Harris, Jordan Haslacker, Christian Hatfield, Madison Hawse, Daquan Helmick, Christian Hicks, Cheyenne Hooker, Destiny Hott, Kaleigh Hott, Derrick Hyson, Ellen Keaton, Drake Keckley, Teeia Keckley, Harmony Keister, Laurel Keister, Renee Killough, Madison Kinnamon, Steven Kline, Grant Landis, Wesley Landis, Abigail Lantz, Jared Larue, Cameron Lavinder, Jordyn Leidy, Talia Liberati, Nevin Ludwick, Corbin McAllister, Nathan McDuffie, Elijah McMillion, Christopher Mellott, Taylor Michael, Meredith Milleson, Samantha Moon, Samuel Moreland, Brianne Mumma, Chloe Myers, Magnolia Odom, Makenzie Park, Alexander Phillips, Emily Pownell, Emily Reid, Lillian Robbins, Kellsey Savage, Kenna Schermerhorn, Lainee Selan, Brooklyn Shoemaker, Mollie Shoemaker, Alexander Shumaker, Andrew Strawn, Paul Teter, Ethan Thorne, Alison Twigg, Curtis Twigg
3.5: Katie Alderman, Deacon Aronhalt, Doran Bauer, Branden Bohrer, River Boward, Tessa Carpenter, Christopher Cowgill, Andrea Crawford, Gracie Fields, Sydney Fischer, Luke Funk, Burt Gayleard III, Travis Jennings, Jadyn Judy Drew Keckley, Dakota Kimble, Alexis Lambert, Asher Landis, Dalton Linaburg, Brayden McKee, Kalia Miller, Cyanne Money, Austin Ramsay, Ian Riggleman, Baxter Ritz, Kaleb Shafer, Natalie Spindle, Leah Spinks, Ryan Stinnette, Abigail Tomana, Anthony Voit, Austin Voit, Shelby Westfall
3.0: Macenzie Anderson, Mikhi Anderson, Matthew Ault, Jocelyn Barrett, Troy Boyce, Tra Bryson, Natalie Colebank, Kelsey Combs, Alexander Cotto-Santos, Faithlyn Graham, Jonathan Haislop, William Hardy, Robert Hurley, Taylor Jasper, Lucas Masse, Haley Russell, Savannah Saville, Barret See, Alyssa Simpson, Carter Smith, Lainie Umstot, Trevor White
11th Grade
4.0: Miles Barnes, Caitlin Blair, Grace Bond, Hunter Campbell, Madison Corbin, Meadow Edgecomb, Hailey Evans, Michael Gilman Jr, Cailin Goad, Zachary Hill, Alex Hott, Colin Hott, Taylor Kirk, Kaelyn Knight, Mary Kurchock, Lillian Lesniak, Madison Mathias, Kerra Miller, Tyler Milliken, Virginia Nazelrod, Kelly Nottingham, Emma Ramsey, Summer Ritchie, Cynthia Shaffer, Erowyn Shaffer, Hunter Shaffer, Callie Simmons, Alexander Smith, Alyssa Spaid, Hailey Taylor, Alexa Vanmeter, Hannah White, Emily Wilkins, Stephanie Wolford
3.5: Alliyah Abrell, Micah Banks, Seth Billmeyer, Pierce Cartwright, Gabrielle Clower, Natalie Connell, Dane Corbin, Jocelyn Dixon, Seth Dunham, Austin Eglinger, Amelia Hicks, Samuel Kesner, Payton Kidwell, Erica LeMasters, McKenzie Ludwick, Kera Mason, Lauren McKenery, Naomi McKinney, Grayce Montgomery, Cohen Mowery, Jaina Mullan, Madison Opicka, Elizabeth Puffinberger, Emilia Smith, Triston Timbrook, Lia Wehland, Brock Welty
3.0: Trevor Anderson, Tessa Braithwaite, Emily Dawson, Samantha Dawson, Camryn Downs, Stephanie Dunham, Miranda Haines, Alexis Hawkins, Dailey Keiter, Brooke Kelly, Colton Kesner, Alexandrea Kile, Joseph Mack, Hannah McKenzie, Madison Minard, Landon Montgomery, Benjamin Saville, Gentry Shockey, Austin Taylor, Brianna Traylor, Cody Vandevander
10th Grade
4.0: Rose Agnew, Hannah Ault, Olivia Barnes, Kassidy Baxter, Ethan Berryman, Tavis Buckley, Wyatt Cannon, Salena Carson, Madyson Catlett, Anna Christophel, Elleigh Coleman, Tren Crane, Daisy Dalrymple, Kaitlyn Dice, Peyton Duncan, Eli Embrey, Elliot Ferguson, Justin Frazer, Mackenzie Gunther, Tawny Haines, Abigail Hall, Hayden Hibbs, Isaiah Hott, Ray Jarvis III, Hannah Largent, Josiah Lester, Trinity Martin, Noah Matko, Abigail McBride, Kaylynn McKee, Caitlyn Myers, Alex Orndorff, Elizabeth Pryor, Damian Puffinberger, Brady Pyles, Robert Quick, Ryan Quick, Juliana Racey, Levi Richman, Lindsey Rinker, Nathan Sions II, Ashlie Smith, Mya Stinnette, Victoria Swisher, Kassidy Taylor, Madison Terrazas, Christian Thorne, Aubree Walden, Matthew Welk, Teagan Werner, Victoria Wysocki
3.5: Dalton Bowman, Danielle Buckler, Ethan Burkett, Keyara Combs, Melodee Corbin, Samantha Cudlipp, Braylon Davis, Madison Deshong, Ashton Haslacker, Jaleah Heatwole, Keyara Heatwole, Grant Hicks, Riley Jones-Bean, Cadence Largent, Ryleigh Lewis, Lindsey Musselman, Madison Neff, Canyon Nichols, Kaylynn Paugh, Natasha Poling, Reagan Rowzee, Easton Shanholtz, Kaitlyn Shockey, Jasmine Stancliff, Destiny Wilfong
3.0: Gabriella Bell, Shawn Bennett, Solomon Boward, Emalee Bradley, Julianna Cannon, Noah Church, Emma Fletcher, Juliana Grassi, Neal Javage, Olivia Keiter, Natalie Kerns, Alanna McDuffie, Dylan Miller, Jonathan Moreland, Briauna Parsons, Brianna Raigner, Zane Rothgeb, Leah Sell, Trista Steinemann, Mark Watson, Brent Wolford
9th Grade
4.0: Emily Arellano, Zander Ashworth, Case Cartwright, Joseph Charlton, Mulledy Cook, Jacob Corbin, Caden Davis, Dominick Digruttolo, Melanie Good, Jordan Gray, Evie Groves, Jillian Hagen, Zachary Haines, Austin Heavner, Vanessa Hicks, Harry Jenkins, Celeste Keiter, Noah Lipps, Veronica Redden, Elisha Roksandich, Jackson Savage, Wade Shreve, Connor Simmons, Mackenzie Smith, Hope Sowers, Dakota Strawderman, Brayden Stump, Harley Talbert, Taylor Treadway, Eliza VanMeter, Adam Wilson II
3.5: Peyton Asbury, Isabella Blomquist, Tyla Crane, Christina Davis, Eva Duarte, Kendall Fishel, Dylan Graham, Bret Hano, Austin Hines, Zachary Jeffreys, Hailee Jenkins, Gavin Kline, Daniella Knight, Haley Ludwick, Logan Moreland, Taylor Powers, Abagayle Roy, Mackenzie Shaffer, Hayden Snyder, Dylan Streisel, Laney Tierney, Adrianna Warren, Kierra Westfall
3.0: Joshua Ardinger Jr, Autumn Asbury, Zander Ashton, Kierston Blankenship, Brennen Brinker, Keenan Chambers, McKenna Cook, Jacob Cooper, Greyson Ervin, Jenson Fields, Paige Funk, Jocelyn Hartman, Gabriel Hitaffer, Wyatt Jenkins, Jaden Kerns, Parker Kinser, Abigayle McKee, Shelby Nisbet, Willow Radabaugh, Matthew Reed, Aiden Ritchie, Ethan Shafer, Paige Smith, Ryleigh Underwood, Amelia Wilson, Joselyn Woodson
Capon Bridge Middle
8th Grade
4.0: Hayden Haslacker, James Monroe, Serenity Pitcock, Sasha Rohr, Christopher Sine
3.5: Eleanore Armstrong, Tyler Camacho, Caleb Myers, Luke Poore, Bailey Saville, Ethan Vanmeter
3.0: Addyson Brill, Kalli Carpenter, Aubrianna Crane, Kiley Gray, Cora Kirk, Chad Mongold
7th Grade
4.0: Parker Charlton, Gauge Cook, Judson Eversole, Summer Giffin, Hannah Haines, Trent Keiter, Della Knight, Bailey Nichols, Cayden Thorne, Morgan Welty, Denny Werner, Landon Whitacre
3.5: Elowyn Boward, Miranda Butler, Hayden Davidson, Nathan Davis, Owen Fishel, Cotlen Fleming, Leo Kidwell, Andrew Loy, Jesse Mongold, Savannah Wysocki,
3.0: Marissa Butler, Ava Call, Margaret Clompus, Giselle Haines, Cheyanne Hawse, Chloee Hott, Jolie Jenkins, Trista McCormick, Carter Smith
6th Grade
4.0: Madison Campbell, Myleigh Carver, Sarah Cates, Elijah Cook, Carla Eyer, Jacob Jeffreys, Kaedyn Kuykendall, Karleigh Nichols, Penelope Odom, Donald Schapley Jr., Makenzie Swisher, Wyatt Thorne
3.5: Evan Daugherty, Miley Divelbliss, Trevor Fry, Paige Gunther, Emily Holmes-Evans, Hunter Landis, Evalette Lease, Makynna Preiss, Hadrian Schnepp
3.0: Phoebe Anderson, Emma Benson, Karlee Blackburn, Aiden Brown, Robert Buckler, Jackson Dice, Isabella Didiana, Christopher Downs, Lacey Eaton, Madeline Fleming, Shayla Grimm, Summer Haines,Cameron Hawkins, Savanna Hawse, Haleigh Holliday, Dane Kessinger, Colson Kinser, Arthur McBride, Olivia Montgomery, Levi Nisbet, Kaila Pashby, Angenie Rudolph, Mason Slade, Jacob Sowers, Alyssa Strother, Dailey Timbrook, Abbey Willaims, Laila Williams
Romney Middle
8th Grade
4.0: Khloe Anderson, Tanner Ansel, Braxton Billmeyer, Madison Combs, Casey Devlin, Cloe Griffin, Kaylie Hall, Erika. Heagin, Colleen Hott, Delaney McNelis, Lydia Moreland, Sarah Pownell, Bryson Richardson, Natalie Sions, Trenton Timbrook, Randijo Wolford.
3.5: Caden Arnott, Linsey Barnes, Olivia Baxter, Jada Bazzell, Olivia Bohrer, Cyrus Chaney, Megan Corbin, Isabella Hochard, Awbrie Hogan, Rachel Hott, Sean Long, Morgan Michael, McKeenzie Nelson, Liam Nichols, Kaedyn Phares, Carter Pyles, Hayden Pyles, Emily See, Averie Shanholtz, Lane Suddath, Shane Woodworth.
3.0: Omar Arellano, Shelby Burrows, Lilianna Dalrymple, Isaac Fout, Addisyn Gamber, Annabelle Keckley, Emily Kisamore, Memphis Price-Hartlove, Chase Rexrode, Camille Simmons, Madison Skelley, John Smith Jr., Bodie Stankwich, Zane Umstot.
7th grade
4.0: Addison Ansell, Ryder Buckley, Piper Dawson, Kaitlyn Ferguson, Jackson Frazer, Cameron Hamm, Grace McDaniel, Peyton Milleson, Zachary Pyles, Madilyn See, Ariel Smith, Lydia Teter, Kaliah Thorpe.
3.5: Ethan Dow, Brent Evans, Ross Hicks, B~ayden Hott, Maddison Howell, Branson Moore, Eli Richardson, Lani Stewart, Mackenzie Sullivan, Katelyn Summers, Payton Thorne, Lexus Whetzel.
3.0: Trenton Adams, Dylan Ark, Blane Billmeyer, Ayden Boggess, Shaina Dulaney, Candice Epperly, Avic Fincham, Stephanie Graves, Riley Gunter, Kathryn Harden, Calia Herron, Jaime Loftus, Declan Mulledy, Michael Omps, Dreu Patterson, Kamdyn Phares, Allison Urich.
6th grade
4.0: Abagail Ashley, Olivia Blaylock, Brycin Cavey, Brianna Cosner, Spencer Daugherty, Brooks Eckard, Eva Eglinger, Morgan Fields, Allison Fries, Ava Gray, Nathaniel Hitaffer, Noah Jewell, Hailey Michael, Micah Moreland, Olivia Nichols, Michael Rothstein, Destinee Schollick, Jayden
Shinault, Brett Shoemaker, Courtney Sullivan, Kaleb Treadway, Peyton Vanmeter.
3.5: Marissa Belford, Camden Boley, Ryder Canan, Zachary Corbin, Emma Hapbell, Claire Hibbs, Chase Hochard, Landin Ludwick, Marcus McBride, Sarah Oak, Ethan Richman, Noah Riggleman, Kade Suddath, Jillian Thomas, Channing Wilt, Logan Woodworth.
3.0: Brenden Carder, Abigail Davis, Gracie Gonzales, Bryce Gunter, Gabrian Massie, Miguel Salinas, Samuel Shugars, Charlene Stanton.
Augusta Elementary
5th Grade
Mrs. McBride
4.0: Easton Corbin, Branson Kline, Mason Ratliff, Mia Tomczak
3.5: Kenzie Sowers, Adrienna Yoffee
3.0: Garrett Bogdanowicz, Marty Pownall
Mrs. Veach
4.0: Blake Funk, Maysa Nichols, Landon Ratliff, Marley Savage, Makinley Shaffer
3.5 Michael Clower, Cooper Eckard, Lillie Fout, Owen Whitacre
3.0: Lynzy Davis, Nathaniel Roemer
4th Grade
Mrs. Edwards
4.0: Aaralyn Blake, Natalyn Jennings, Addisyn Pyles, Taiah Redman, Levi Richman, Michael Scollick, Mason Tomczak
3.5: Liam Musselman
Mrs. Hill
4.0: Laighla Alkire, Brenna Rexrode
3.5: Alivia Dice, Brynley Michael, Serenity Moyers, Daniel Wright
3.0: Aria Harrison, Zoey Raines
3rd Grade
Mrs. Feeney
4.0: Daphyne Bean, Jaxen Gray, Colton Nichols, Kylie Varrati, Wesley Youngblood
3.5: Jaxon Combs, Pierce Daugherty
3.0: Eian Fields, Aubrey Kesner, Allysen Ruckman
Miss Raines
4.0: Allie Daugherty, Alea Davis, Reagan Dicks, Reed Pyles, Nora Saville, Ethan Youngblood
3.5: Peyton Daugherty, Chance Haggerty
3.0: Janalee Blackburn
Capon Bridge Elementary
5th Grade
Ms. Wolfe
4.0: Meya Clark, Amelia Garrett, Christopher Moreland
3.0: Chase Crane, Kylie Kesner, Kyleigh White, Makenzie Wright
Mrs. Mowrey
4.0: Chase Brill, Christian Duncan, Lila Eversole, Scarlet Garrett, Dominik Ross, Peyton Wright
3.0: Audrey Haines
4th Grade
Mrs. Thorne
4.0: Addison Blocker, Kandise Kesner, Jackson Miller, Madyx Preiss, Blake Rodgers, Sageann Rohr, Kali Werner, Evan Williams, Ada Zerfoss
3.5: Josie Davis, Claire Kessinger, David Miller, Reagan Riggleman, Bayleigh Walker
3.0: Zoey Crouse, Jaxon Rohrbaugh
Mrs. Moore
4.0: Statton Lee, Landon Vanmeter, Logan Davis, Donald Sechrist
3.5: Dalton Clatterbuck, River Lapinski, Jackson Custer, Logan Flohr, Madison Largent, Collin Lupton
3.0: Bryson Smith, Cruz Alvarado, Brody Ringer
3rd Grade
Ms. Hott
4.0: Eric Blomquist, Natalie Braithwaite, Isabella Campbell, Layton Lewis Elizabeth McCallum
3.5: Janayah Dixon, Hayden Craig, Amelia Zerfoss
3.0: Alyajah Bland, Aiden Fitzgerald, Halee Garber, Kayleigh Kummer, Braxton Mantz, Brandon Stine
Ms. Hayden
4.0: Eric Butler, Kaitlyn Cates, Hailey Craig, Phoenix Fox, Shaun Liggins, Bently Loy, Avery Morris, Sawyer Nichols
3.5: Ronnie Cheves, Harper Dunlap, Haven Hawkins, Aurora Lintz, Alexander Moreland, Zain Robinson
3.0: Eve Holmes-Evans, Dillion Kenney
John J. Cornwell Elementary
5th Grade
Mrs. Bowen
Alice Arnold, Kevin Burkett, Lillian Good, Kinley Jenkins, Kayden Mattingly-Stewart, Aiden Powell, Chance Stewart, Chase Stewart, Jackson Timbrook, Brianna Turner
4th Grade
Mrs. Beeman
Georgianna Bolyard, Savannah Dent-Wieciech, Marianna Hock, Kaegan Mahoney, Bryson Mattingly-Stewart, Taylor Waugh, Trenton Waugh
3rd Grade
Mr. Colebank
Deven Appleman, Valerie Crabill, Maeghan Maxwell, Charlotte See, Sabashtian Stewart, Austin Watson, Xavier Whetzel
Romney Elementary
5th Grade
Mrs. Massie
4.0: Mason Chenoweth, Isabella Mathias, Joseph Mullins
3.5: Charly Ashton, Logan Cooper, Hana Marshall, Kendyl Stewart, Kassidy Stickley, Bradley Watts
3.0: Layla Arnold, Gabrielle Darnell, Justin Gillette, Whittney Haines, Jacob Leake, Sawyar Park
Mrs. Greathouse,
4.0: Kensley Connell, Lilly Frank, Dalton Smith, Cooper Twigg
3.5: Julie Boyles, Maddie Burroughs, Jordon Dillsworth, Lainah Gayle, Brody Gosnell, Kody Phelps, Blaine Skeen, Eli Skipper, Ethan Snyder, Greyson Snyder
3.0: Connor Crouse, Skyler Linaburg
4th Grade
Mrs. Barnes
4.0: Payton Billmeyer, Hailey Cunningham, Madison Didawick, Daphne Frantz, Aliegha Furlow, Hack Pace, Braylon See, Evan Shanholtz, Aubree Thomas
3.5: Mason Rayner, Scott Twigg
3.0: Ryan Connolly, Roger Haines, Brody Harmon
Mrs. Cunningham
4.0: Nathanyal Adams, Wesley dawson, Lucus Frank, Dalylah Hochard, Khloe Hoffman, Gunner Thomas, Isaiah Urban
3.5: Vince Dawson, Kaydence harris, Bradlee Mathias, Bryson Mitzel, Nevaeh Netzer
3rd Grade
Mrs. Lupton
4.0: Autumn Dolly, Austin Frank, Elizabeth Lee, John Miller, Larry Skeen
3.5: Serenity Likens, Carleigh McNickle, Baylor Simon, Zylor Simon
3.0: Kason Sharpley
Ms. Mariska
4.0: Tyler Dove-Reno, Ayden Johnson
Mrs. Pancione
4.0: Jaylen Bazzel, Janel Boyles, Coarline Connolly, Gage Fields, Gracie Hite, Jacob Hite, Emilia Morris, Pippa Windsor
3.5: Keegan Evans, Luke Rannells, Matthew Sions, Ruben Terrazas, Lily Wright
3.0: Wyatt Davis, Trinity McCoy: Martin, Bentley Mynhier, Ethan Timbrook
Mrs. Landis
4.0: Nolan Dodson, Autumn Rhodes, Kane Richardson, Sarah may Shoemaker
3.5: Aralynne Berg, Max Gebert, Victoria Largent, Kaeliana Lopez, Meila Miller, Logan Thompson, Lalazah Urban
3.0: Blake Ireland, Alyssa H=Jourdain, Tori Patterson
Slanesville Elementary
5th Grade
Mr. Nixon
4.0: Adam Alderman, Lainey Graves, Olivia Haines
3.5: Myah Heishman, Brenna Jewell, Madisyn Saville, Christopher Wood
3.25: Nicholas Lucas
3.0: Ryan Coren, Rufinalynn Haines, Anna Lockhart, Zachary Russell, Trenton Voit, Zander Whitacre
4th Grade
Mrs. Weaver
4.0: Brock Abrell, Collin Combs, Jacob McNelis, Grayson Newman, Kenneth Puffinberger, Walker Thorne
3.5: Wesson Bohrer, Sarah Burton, John Crouse, Taylor Dice, Layla Facemire, Bruce Jewell
3.0: Landon Kesner, Keegan Mosholder
3rd/4th Grade
Ms. Page
4.0: Colten Pyles, Alijah Ritenour, Gavin Satterwhite, Tinley Thorne
3.0: Grace Miller
3rd Grade
Mrs. Sowers
4.0: Grant Kesler, Trinity Montgomery
3.5: Bradley Bohrer, David Bradfield, Lakelyn Kinser, archer Long, Kaileigh McConnell
3.0: Jozlynn Atkins, Jordan Carr, Lilith Helwig, James Hedrick, Mason Watts
Springfield-Green Spring Elementary
5th Grade
Mr. Clark
3.5: Zaylee Arbogast, Bobby Cooksey, Rylee Koontz, Zachary Malcolm, Addison Shanholtz, Xavier Valle, Skyler Wotring
3.0: Josie Barr
4th Grade
Mrs. Harrison
4.0: Liberty Crites, Zaiden Meadows, Claire Milleson, Leah Smith
3.0: Emmanuel Arellano, Blake Arnold, Scott Carter, Nikolai Doll, Bockious Heavner, Ireland Heavner, Halanah Kepple, Jaydon McDonald, Bristal Messick, Kiera Schaeffer, Shiloh Wotring
3rd Grade
Mrs. Derham
4.0: Faith Buckley
3.0: Olivia Campbell, Bradley Deurr, Aven Doman, Branson Frye, Alex Mendoza, Brett Ritz, Evan Ritz
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